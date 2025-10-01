PilarGastroWeek se consolida como la oferta gastronómica oficial de las Fiestas del Pilar con más de 40 propuestas

PilarGastroWeek 2025 arranca este viernes con un rotundo éxito de participación que reafirma su posición como la alternativa gastronómica oficial de las Fiestas del Pilar.

La iniciativa impulsada por Horeca Restaurantes Zaragoza cuenta con más de 40 establecimientos participantes que ofrecen un total de 42 propuestas culinarias (22 menús "Lo mejor de Aragón en la mesa" y 20 vermutadas), consolidando una oferta diversa y de calidad que se extiende del 4 al 13 de octubre.

Descentralización festiva

Una de las características más destacadas de esta edición es la participación de establecimientos de diferentes zonas de la ciudad e incluso de la provincia, con un total de 10 locales ubicados fuera del casco urbano de Zaragoza. Esta diversidad geográfica contribuye de manera significativa a descentralizar las fiestas y extender el espíritu pilarista por todo el territorio aragonés.

"PilarGastroWeek se ha consolidado definitivamente como la oferta gastronómica oficial de las Fiestas del Pilar", ha declarado Sara Fernández, consejera de Cultura, Educación y Turismo del Ayuntamiento de Zaragoza, quien ha destacado que "esta iniciativa no solo pone en valor nuestra gastronomía, sino que ayuda a que las fiestas se vivan en todos los rincones de la ciudad y la provincia, creando un auténtico mosaico festivo aragonés".

Por su parte, Chema Lasheras, presidente de Horeca Restaurantes Zaragoza, ha subrayado que "la presencia de locales desde El Burgo de Ebro hasta La Almunia de Doña Godina, pasando por diferentes barrios de Zaragoza, demuestra que PilarGastroWeek ha trascendido las fronteras del centro histórico para convertirse en una celebración gastronómica de toda la provincia. Esto es precisamente lo que buscábamos: que el espíritu de las fiestas esté por todos los lados".

Presentación PilarGastroWeek.

Amparo Cuéllar, directora general de Innovación y Promoción Alimentaria del Gobierno de Aragón, ha destacado la importancia de PilarGastroWeek como "una oportunidad excepcional para poner en valor los Alimentos Nobles de Aragón".

Esta iniciativa ejemplifica perfectamente cómo la gastronomía y los productos de calidad diferenciada se convierten en embajadores del sabor de nuestra tierra. Los establecimientos participantes están demostrando que Aragón es realmente una despensa riquísima, capaz de ofrecer productos únicos que conectan a los comensales con nuestro territorio y sus tradiciones".

Un concepto gastronómico innovador con raíces aragonesas

El evento mantiene su filosofía innovadora basada en el precio libre, ofreciendo dos propuestas principales:

Menú "Lo mejor de Aragón en la mesa" : 22 propuestas con productos aragoneses de calidad diferenciada, reconocidos oficialmente por el Gobierno de Aragón

La Vermutada: 20 propuestas de tapa acompañada de bebida, perfecta para una experiencia más informal

Como elementos distintivos, todos los establecimientos participantes lucen cachirulos personalizados y cuentan con una ruta de jotas que ameniza vermuts y cenas, añadiendo el componente musical y festivo que caracteriza las tradiciones aragonesas.

Cinco establecimientos presentan hoy sus propuestas

En la jornada inaugural, cinco establecimientos participantes han presentado sus propuestas gastronómicas, mostrando la diversidad y calidad de la oferta: