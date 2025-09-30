Zaragoza se protege de agresiones y todo tipo de violencias con ocho Espacios Seguros en las Fiestas del Pilar

Zaragoza se une contra la violencia sexual, digital y de todos los ámbitos durante las Fiestas del Pilar con una campaña ambiciosa que busca llegar a los más jóvenes para que todo los zaragozanos y visitantes disfruten de unos días festivos "seguros".

Dentro de esta campaña se enmarcan ocho Espacios Seguros que se repartirán por diferentes puntos de la capital para ampliar la cobertura y reforzar las atenciones a todo tipo de conductas desde abuso y perjuicio del alcohol o drogas, como víctimas varones de agresiones sexuales.

La concejal de Políticas Sociales e Igualdad, Marian Orós, ha explicado en la presentación de la campaña que con estos nuevos puntos, que ya se estrenaron en el Vive Latino "con éxito", se busca "ampliar" la asistencia a todos los públicos.

"Tiene dos funciones, una de divulgación, información y sensibilización, y otra de acompañamiento durante todo el proceso", ha reiterado.

Así, aquellos que se hayan sentido amenazados, inseguros o hayan sido víctimas de cualquier tipo de violencia podrán acudir a estos puntos donde serán tratados por profesionales y podrán ser derivados a otros servicios según las necesidades de cada persona.

Los emplazamientos se sitúan en los puntos de mayor aglomeración durante las Fiestas del Pilar y darán servicio durante 170 horas. Aquel que lo necesite podrá acudir a los Espacios Seguros de la Plaza del Pilar, Recinto Ferial Valdespartera, Espacio Zity, Estación del Norte, Jardín de Invierno, Fiesta Viral Light, PopyRock en la plaza Merino, y en las Foodtrucks del parque San Pablo.

Como material de concienciación y con el lema ‘No es no’, el Ayuntamiento ha diseñado 4.000 pegatinas, 7.500 tarjetas, 5.000 pulseras, 2.000 lanyard, 5.500 tapavasos y 3.000 tatuajes, que se distribuirán desde estos espacios como merchandising de sensibilización de la campaña.

A ello se suma el material con la imagen de espacio seguro, esto es 2.000 lanyard, 1.500 tapavasos, 2.000 pulseras, 2.000 pegatinas, 6.000 tarjetas de espacio seguro, además de alcoholímetros y cuadernos de información del Centro Municipal de Prevención de las Adicciones y de Zona Salud Joven Amparo Poch.

'Un match y un fueguito no implican nada'

Para promover una Fiestas del Pilar "seguras, divertidas y respetuosas" desde el Ayuntamiento de Zaragoza han lanzado la campaña 'Un match y un fueguito no implican nada' que se puede ver desde este martes 30 de septiembre en diferentes puntos de la capital y las redes sociales.

El enfoque que se ha querido tomar se centra en las violencias digitales: "Queremos recordar que el consentimiento nunca se presume ni se sustituye por gestos digitales", ha señalado Orós. Así, la campaña busca prevenir la violencia digital y desmontar prejuicios que confunden el interés, la interacción digital o la visibilidad en redes con el consentimiento real o una disponibilidad sexual.

Tal y como ha indicado el enfoque de la campaña se apoya en el informe ‘Así somos. El estado de la adolescencia en España’, publicado por la ONG Plan Internacional este mes de septiembre, en el que participaron 3.500 jóvenes de entre 12 y 21 años, existe un uso intensivo y una presencia constante y cotidiana en las redes sociales por parte de esta generación, que comienza a relacionarse en estos entornos antes de los 14 años.

El estudio alerta también de la violencia en entornos digitales, con difusión no consentida de imágenes o el control que se ejerce, y que impacta en la salud mental y en las relaciones. De hecho, el 84 % de las chicas entre 12 y 16 años temen que se use su imagen para crear contenido sexual falso mediante inteligencia artificial.

"Sabemos que la violencia y el control digital no se queda sólo en el ámbito virtual, sino que trasciende a la vida real con consecuencias reales y muy dañinas. La experiencia y los informes nos dicen que los jóvenes están expuestos a nuevos riesgos, por lo que debemos actuar desde la prevención, la protección y la formación”, ha explicado.

Esta campaña, ha añadido, se centra en las relaciones digitales y en mostrar que esos gestos virtuales, como el me gusta, el emoji del fueguito o el match, no implican nada, sino van acompañados de un consentimiento en la vida real.