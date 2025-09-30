El cupón de la ONCE dedicado al Pilar difunde lo mejor de Zaragoza con grandes premios para el día 12 de octubre

Otro año más, la ONCE vuelve a sumarse a la celebración del día grande de Zaragoza con su tradicional y especial cupón del 12 de octubre. Cinco millones y medio de cupones difundirán por toda España esta festividad que llena la ciudad de visitantes, que se unen a zaragozanos y zaragozanas en días en los que la tradición y lo actual se dan la mano.

Este martes 30 de septiembre, a cuatro días del pregón de las Fiestas, la consejera de Cultura, Educación y Turismo del Ayuntamiento de Zaragoza, Sara Fernández y Raquel Pérez, delegada de la ONCE en Aragón, han presentado el cupón. Ambas han estado acompañadas por el presidente del Consejo Territorial de la ONCE en Aragón, José Luis Catalán, y el jefe del Departamento de Operaciones y Logística de la ONCE en Aragón, José Carlos Martínez.

El cupón, cuya imagen enseña a la Virgen del Pilar con un precioso manto de flores, ya está a la venta y se puede adquirir en cualquiera de los puntos de venta de los 350 vendedores distribuidos por todo Aragón, tal y como ha señalado Raquel Pérez.

“Con este cupón y esta imagen dedicada a las Fiestas del Pilar y a uno de sus actos más importantes, la Ofrenda de Flores, queremos agradecer la solidaridad de la ciudadanía”, ha declarado la delegada de la ONCE en Aragón.

Las Fiestas del Pilar muestran una ciudad de Zaragoza alegre, llena de colores procedentes de los trajes regionales y de las flores que forman el manto de la Virgen del Pilar, patrona de Zaragoza, en el acto de la ofrenda floral, uno de los más emotivos.

El sorteo, el domingo 12 de octubre, corresponde al Sueldazo del Fin de Semana de la ONCE que ofrece, todos los sábados y domingos, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón. Y premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos, a otros cuatro cupones.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los más de 20.700 vendedores y vendedoras de la Organización. Además, se pueden adquirir desde www.juegosonce.es y en establecimientos colaboradores autorizados.

Por otro lado, Zaragoza está ya con la mente en estas Fiestas del Pilar, de las que EL ESPAÑOL DE ARAGÓN es patrocinador, pues los actos comienzan ya este viernes día 3 con el concierto del Padre Guilherme en la plaza. “La hostelería, el comercio y todos los sectores implicados ya se están preparando”, ha reconocido Sara Fernández.