Aragón duplica las brigadas de limpieza en Cuarte de Huerva, María y Cadrete: "Hay viviendas que han sufrido bastante"

El Gobierno de Aragón va a duplicar sus efectivos de limpieza en los pueblos del sur de Zaragoza afectados por la tormenta del pasado domingo. Hasta una docena de brigadas se desplazan este martes a Cuarte de Huerva, María de Huerva y Cadrete para limpiar las calles y poder recuperar la normalidad lo antes posible, con la colaboración de los bomberos del Ayuntamiento y la Diputación Provincial.

Así se ha decidido durante la reunión del Cecopi, que a primera hora de este martes ha analizado la situación en estos municipios.

En esta reunión se ha adoptado la decisión de rebajar el nivel de alerta y volver a la fase de normalización, toda vez que ya no queda ningún aviso de la Aemet ni para este martes ni de cara a los próximos días. También se desactiva el Puesto de Mando Avanzado que se había desplazado hasta la ribera del Huerva.

Una primera zona donde se van a centrar los esfuerzos a lo largo del día es Cuarte de Huerva, donde se han delimitado dos zonas de trabajo, junto al río y al lado de la pista de atletismo. “Hay una serie de urbanizaciones que han sufrido bastante la subida de agua. Ahí hay bastantes brigadas hoy del Infoar trabajando en la limpieza de calles”, ha expuesto el consejero de Interior, Roberto Bermúdez de Castro.

También se va a trabajar de manera intensa en la zona del Monasterio de Santa Fe, entre Cuarte de Huerva y Cadrete, en donde un parque pudo ayudar a frenar la fuerza del agua. Además, en Cadrete, los efectivos se van a desplazar a unas parcelas donde el río Huerva hace un meandro y donde varias viviendas sufrieron importantes desperfectos.

Finalmente, en María de Huerva se está trabajando en finalizar la limpieza de un parking que quedó inundado.

En lo que respecta a la luz, desde el Gobierno aragonés esperan que Endesa recupere a lo largo del día el suministro eléctrico a prácticamente la totalidad de los usuarios que permanecen sin energía desde la noche del domingo, como, entre otros, la residencia de ancianos de María de Huerva.

“Hay dos transformadores con problemas, porque han quedado inundados, y se van a cambiar. Endesa espera que el 99% de los usuarios tengan luz con normalidad”, ha explicado Bermúdez de Castro.

Con todo ello, desde el Gobierno aragonés no se marcan plazos para culminar la limpieza de las calles y de los objetos personales que se han dejado en las calles llenos de barro, aunque esperan que no se dilate más allá de esta semana.

Los avisos Es-Alert

Durante este lunes, varios vecinos de las localidades afectadas denunciaban en EL ESPAÑOL DE ARAGÓN no haber recibido en su móvil ninguna notificación con avisos por la gravedad de la tormenta que se avecinaba, como sí ocurrió en julio. “No esperábamos que fuera para tanto porque no hubo ninguna alerta”, afirmaba un vecino.

Al respecto, el consejero de Interior ha recordado que estas notificaciones se envían cuando hay alerta roja de la Aemet, como fue el caso de las lluvias de julio o, el mismo domingo, en Valencia. “Es una medida extrema cuando hay aviso rojo. Si nosotros tuviésemos que mandar un Es-Alert cuando hubiera alerta naranja, mandaríamos prácticamente todos los días del año. El año pasado calculamos que más de 100 días al año tuvimos alertas naranjas”, ha subrayado.