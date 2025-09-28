Aviso a los conductores de Zaragoza: estas calles se cortarán por obras a partir de este lunes

Cambios en el tráfico por las obras del Huerva. Ayuntamiento de Zaragoza

Los preparativos de la segunda fase del proyecto de regeneración del río Huerva obligarán a hacer cambios en el tráfico a partir de este lunes.

Según han informado desde el Ayuntamiento de Zaragoza, los trabajos conllevarán, en el primer tramo de las obras, el corte de la calle de Manuel Lasala, en el distrito Universidad, entre las calles de Luis Vives y Agustín de Quinto.

En concreto, comenzará a acumularse el material de obra en la cercanía de la calle de Bruno Solano, que une la calle de Catania con la de Manuel Lasala.

Esta actuación supone que se prohibirá el estacionamiento en todo el tramo mencionado de la calle.

Asimismo, la calle de Catania quedará en fondo de saco y doble sentido de circulación, con 15 metros de prohibido estacionamiento a la altura del número 3 para facilitar el cambio de sentido.

El tráfico rodado se desviará

Una vez hechos los preparativos, los trabajos arrancarán movimientos de tierra, creación de senderos y la futura plantación de más de 160.000 ejemplares entre árboles, arbustos y plantas, que se adaptarán al momento idóneo de siembra. Además, se habilitarán ocho parques a lo largo del trazado urbano del río: cinco de nueva creación en el primer tramo, hasta la Gran Vía, y la renovación de otros tres en el tramo final hasta su desembocadura en el Ebro.

La segunda fase ha sido adjudicada a la UTE Construcciones MLN – Ingeniería y Técnicas Globales de Resolución Ambiental SL por 23.071.804,86 euros (IVA incluido), lo que supone fijado en más de 25,3 millones. El ahorro para las arcas municipales asciende a 2,3 millones de euros.

El proyecto cuenta con financiación de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) financiado con fondos europeos NextGenerationEU. Estas ayudas a los que se suman los hasta 20 millones comprometidos por el Gobierno de Aragón dentro de los acuerdos de la Comisión Bilateral con el Consistorio zaragozano.

