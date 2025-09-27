El transporte público de Zaragoza recupera el rumbo: los usuarios aumentan casi un 4% y supera poco a poco la pandemia

Cinco años ha costado que el transporte público en Zaragoza recupere el rumbo tras el bache que supuso la pandemia. El servicio, según datos municipales, sigue ganando pasajeros. Entre el 1 de enero y el 14 de septiembre de 2025 se han contabilizado 87.171.974 viajes, de los cuales 66,3 millones corresponden al bus urbano (un 3,6% más) - siendo 3,8 millones de las líneas circulares (CI3 y CI4)- y 20,8 millones al tranvía.

Unos datos que señalan que el autobús urbano mantiene su papel de columna vertebral de la movilidad en Zaragoza. En los nueve primeros meses de 2025 ha transportado dos millones más de pasajeros que en el mismo periodo de 2024. Aunque todavía queda margen hasta recuperar los datos prepandémicos, ya que el total de viajes en 2019 sumó aproximadamente 122 millones a lo largo del año.

Los meses más potentes han sido mayo y junio, con más de 8,7 y 8,4 millones de usuarios respectivamente. El menor volumen se registró en agosto, coincidiendo con el periodo vacacional, aunque incluso entonces se superaron los 5,8 millones de viajes.

Desde su puesta en marcha en marzo, las líneas circulares CI3 y CI4 ya se han consolidado con 3.845.225 pasajeros en lo que va de 2025. Mayo volvió a ser el mes de mayor demanda, con 717.129 viajes registrados entre ambas.

El tranvía

El tranvía alcanzó los 20.816.217 viajeros entre enero y septiembre de 2025, lo que supone una ligera subida respecto al mismo tramo de 2024 (20,1 millones). Marzo fue el mes más fuerte, con casi 2,83 millones de trayectos, aunque la vuelta al cole se ha dejado notar también este año. En las dos primeras semanas de este mes ya se han contabilizado 1,1 millones, reflejando la habitual estacionalidad.

Un éxito en el que han sido grandes protagonistas las ayudas destinadas al transporte público como las bonificaciones del 50% en los principales abonos y tarjeta multiviaje. Además, desde el 1 de julio y hasta el 31 de diciembre de 2025, los menores de 15 años pueden viajar gratis en bus y tranvía con la Tarjeta Ciudadana actualizada.

Además, la flota del autobús urbano se ha renovado este año con la incorporación de 43 autobuses eléctricos (3 de ellos turísticos). Un esfuerzo por renovar el transporte público que no frena, ya que el Ayuntamiento ya ha encargado 23 nuevos autobuses Mercedes eCitaro que comenzarán a incorporarse a partir de 2026.