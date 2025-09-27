Los personajes de Star Wars abarrotan el centro de Zaragoza por una buena causa: "Esto parece el día del Pilar"

Los personajes de Star Wars, en el puente de Piedra de Zaragoza. E. E.

Parecía el día de Reyes o el del Pilar, pero las filas no eran ni para saludar a Melchor, Gaspar y Baltasar ni para dejar flores a la Virgen, sino para ver a Yoda, Han Solo y Chewbacca. El Training Day de Star Wars ha abarrotado este sábado las calles del centro de Zaragoza, superando todas las previsiones.

La expectación era máxima, y ya media hora antes del desfile -que ha partido a las 17.30 del Colegio Cándido Domingo- había larguísimas filas a ambos lados del puente de Piedra, en Don Jaime, el Coso y la calle de Alfonso I.

Abuelos, hijos y nietos aguardaban, móvil o espada láser en mano, para ver pasar a los hasta 600 figurantes venidos de media España, que han acercado por unas horas a Aragón la galaxia más famosa del cine y la televisión. "¡Mira, es Simba! Ay no, que se llama Chewbacca", se oía a alguna despistada al ver al wookiee, convertido en un ídolo de masas.

Mandalorianos, soldados imperiales, jedis y los divertidísimos jawa -que no han parado de saludar a los más pequeños- han dejado a más de uno con la boca abierta. "Pero qué bien caracterizados están", se oía entre el público con la mítica banda sonora de Star Wars a todo sonar, que hacía imposible no tararearla.

Cada cual tenía su preferido. Mientras que quienes peinaban más canas se quedaban con Han Solo o Luke Skywalker, los niños se decantaban por Grogu, la última sensación de la franquicia de Disney. Tampoco han faltado los Darth Vader, ya sea en tamaño adulto o en miniatura, ni los malos más malos de las películas de la saga.

La plaza del Pilar, hasta la bandera por el desfile. Ayuntamiento de Zaragoza

Era la primera vez que el Training Day se celebraba en Zaragoza, lo que ha hecho que se hayan visto imágenes más que curiosas, desde jedi encapuchados yendo en bus urbano al desfile a pequeños llevando sables láser de todos los colores y formas y niñas vestidas de princesa Leia.

Las actividades comenzaron este viernes con un photocall solidario en la plaza del Pilar en el que Aspanoa, que apoya a las familias y niños con cáncer de Aragón; Somos Pera, proyecto inclusivo de personas con diversidad funcional y necesidades especiales, y la protectora de animales 4 Gatos y Tú, centrada especialmente en el rescate, cuidado, esterilización y adopción de gatos abandonados en Zaragoza pudieron darse a conocer.

La tarde acabó con un concierto con la participación de la Banda Municipal de Gallur, las Bandas de Botorrita, Muel y Colmenar Viejo y la Film Symphony Rondalla, coordinadas por Musicara.

Que siempre pasen cosas

La iniciativa parte del ánimo del Ayuntamiento de Zaragoza de que siempre pasen cosas en la ciudad. La propia alcaldesa, Natalia Chueca, ha acudido al desfile, estrechando la mano al mismísimo Lord Vader y fundiéndose en un abrazo con Chewbacca.

Chueca, abrazada a Chewbacca. Ayuntamiento de Zaragoza

"Llevábamos meses esperando este momento. Hemos trabajado durante mucho tiempo junto a la Legión 501 para poder organizar este desfile homenaje. Sin duda, un momento muy especial para todos los amantes de Star Wars. Y además, en este caso juntamos entretenimiento con solidaridad", ha destacado la regidora.

Chueca ha recalcado que este desfile no se organiza de forma aislada, sino como parte del plan de acción de la ciudad para seguir fomentando el turismo y la economía local. "Hoteles y restaurantes están llenos estos días. La ocupación es del 75%, un 15% más que en cualquier fin de semana habitual", ha subrayado.

Aunque no se descarta una segunda edición, la primera edil ha destacado la importancia de sorprender. "Puede ser o puede que busquemos otra fórmula. Lo importante es que en Zaragoza pasan cosas todos los meses. Al público zaragozano le gusta salir a la calle y disfrutar. Buscamos propuestas originales que sabemos que van a gustar, intentamos abarcar todos los perfiles. Hoy le toca a los aficionados a Star Wars, otro día a los fans de la música latina, de la música clásica...", ha expuesto.

La exposición

Quienes se hayan quedado con ganas de más y quieran ver más de cerca trajes como los que han desfilado este sábado no se pueden perder la exposición ‘La Legión 501. Un imperio solidario’, que permanecerá abierta hasta el 18 de enero en el Centro de Historias.

En ella, además del vestuario que utilizan los participantes en el Training Day, se reúnen una reproducción de Jabba el Hut a tamaño real y la recreación de la cabina del Halcón Milenario, además de réplicas del casco de Darth Vader o el sable de luz del maestro Yoda. Una de las piezas destacadas de la muestra es una réplica del casco de un soldado clon, firmada por el actor Diego Luna, quien da vida al protagonista de la serie ‘Andor’.