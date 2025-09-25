Las organizaciones contra el cierre de las Zonas Jóvenes piden una reunión con la alcaldesa Natalia Chueca

Algunos de los jóvenes que se han acercado a la concentración de este miércoles en Valdefierro. E.E Zaragoza

Las organizaciones SOS Zonas Jóvenes, Acción Socioeducativa, FAPAR y FABZ han solicitado mantener una reunión con la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ante lo que consideran un “bloqueo” en la gestión de la concejala de Juventud, Ruth Bravo, y tras el respaldo masivo que han recibido las movilizaciones contra el cierre de las Casas de Juventud y el recorte en los Programas de Integración de Espacios Escolares (PIEES).

Según explican, las concentraciones realizadas en los barrios de Valdefierro, Parque Goya, Santa Isabel y Arrabal/La Jota, junto con la manifestación unitaria del pasado 20 de septiembre, han superado sus expectativas. Cientos de vecinos participaron en las protestas en los distritos y alrededor de 5.000 personas salieron a la calle en la manifestación, evidenciando, según los colectivos, que "la ciudadanía de Zaragoza no quiere ni el cierre de las Casas ni el recorte de los PIEES".

Las entidades subrayan que el éxito de la convocatoria demuestra que el debate sobre las Zonas Jóvenes no es una cuestión sectorial, sino un problema de ciudad que afecta a toda la ciudadanía. Por ello, reclaman que sea la alcaldesa quien "asuma su responsabilidad y ofrezca soluciones efectivas", al considerar que Bravo mantiene una "posición de bloqueo" frente a las demandas sociales.

En relación con las valoraciones de la concejala tras las protestas, las entidades señalan que sus declaraciones "responden al nerviosismo por el éxito de la manifestación". Además, se muestran sorprendidos por las afirmaciones de Bravo de que las nuevas políticas de juventud están adaptadas "a lo que los jóvenes quieren". Los colectivos replican que "quienes usamos las Casas de Juventud no podemos querer que nos las cierren" y añaden que "quizás nos hayan oído, pero no escuchado".

También rechazan que las movilizaciones respondan únicamente a los intereses laborales de los trabajadores, como apuntó la responsable de Juventud. Al contrario, recuerdan que es el Ayuntamiento quien ha generado la precarización y la pérdida de empleos al "decidir unilateralmente eliminar programas sin contar con nadie ni asumir responsabilidades".

Por todo ello, SOS Zonas Jóvenes, Acción Socioeducativa, FAPAR y FABZ consideran imprescindible abrir un diálogo directo con la alcaldesa. "Ha llegado el momento de que Natalia Chueca se siente con nosotros para buscar soluciones conjuntas y garantizar que tanto las Casas de Juventud como los PIEES sigan siendo espacios de juego, educación e integración que han funcionado durante décadas", concluyen.