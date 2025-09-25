Es oficial: Casa Palestina y Ainkaren, Hijos Predilectos de Zaragoza junto con los Bomberos y ‘Believe in Art’

Zaragoza ya ha elegido a los que serán sus Hijos Predilectos, no sin algo de conflicto en el pleno municipal. Los Bomberos de Zaragoza, ‘Believe in Art’, Teresa González Campos (Casa Cuna) y la Casa Palestina en Aragón recibirán el reconocimiento el próximo 4 de octubre, con motivo de las Fiestas del Pilar. Asimismo, el Consistorio ha votado también por una unanimidad que la medalla de oro este año sea para Paloma de Yarza.

Dos han sido las propuestas que han causado confrontación en el Ayuntamiento: la de ZeC (Casa Palestina) ha sido criticada por otros grupos como un intento de"politizar", mientras que la sugerencia de Vox (a la entidad Ainkaren) ha causado revuelo en la izquierda por tratarse de una entidad "antiabortista".

El Partido Popular se ha abstenido únicamente a la iniciativa de Zaragoza en Común ya que, el reconocimiento de los Hijos Predilectos, es -a su modo de entender- "un momento importante en el que se reconoce a personas que contribuyen y fortalecen la ciudad". Así lo ha planteado el portavoz del grupo, Ángel Lorén, quien ha querido señalar que la postura tomada por su partido "no es una cuestión de insensibilidad, sino de evitar la confrontación política en un momento de unión".

Derechos humanos

Para Elena Tomás, portavoz de ZeC, la postura tomada por el PP ha sido toda una "sorpresa", puesto que es "abstenerse contra los derechos humanos y una masacre". Más aún con que los populares sí apoyen el nombramiento de Teresa González (Casa Cuna), propuesta a la que su grupo sí se ha posicionado en contra ya que también abortar es "un derecho".

La intervención de Julio Calvo (Vox) ha ido en la misma línea que lo expuesto por Lorén: "La decisión forma parte de la tradición de las fiestas del Pilar, donde hay un reglamento y cuyo consenso se ha roto en los últimos años con dos propuestas presentadas por la izquierda (Fernando Simón y Casa Palestina)" ha declarado el concejal. A su modo de verlo, "ambas son una provocación" por lo que han aceptado la propuesta.

Lola Ranera (PSOE) ha mostrado este jueves una actitud más "democrática", defendiendo que su grupo "siempre" va a defender todas las propuestas presentadas, aunque algunas no las compartan, puesto que "es un derecho de los ciudadanos y hay que comprender la pluralidad".

Pese a la oposición de Zec al nombramiento de Casa Cuna y la de Vox a la Casa Palestina (junto con la abstención del PP), todas las propuestas han salido adelante.