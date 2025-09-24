El antiguo Convento de San Lázaro vuelve a abrir sus puertas en Zaragoza: llevaba más de 5 años cerrado al público

El interior del Centro de Interpretación de San Lázaro, en el barrio del Arrabal de Zaragoza. Ayuntamiento de Zaragoza Zaragoza

El antiguo Convento de San Lázaro vuelve a abrir sus puertas tras un proceso de limpieza y restauración, tras más de 5 años cerrado. El 28 de febrero de 2020 -debido a la pandemia- fue la última vez que este equipamiento municipal abrió sus puertas al público este espacio.

Desde entonces, las visitas guiadas, llevadas a cabo por esta entidad vecinal, quedaron paralizadas ya que, una vez superada la pandemia, se determinó por parte del Servicio de Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza que había que acondicionar el espacio.

Los restos arqueológicos del centro estaban deteriorados y sufrían humedades, así como el propio edificio presentaba un estado de suciedad en su infraestructura que podía dañar las ruinas. Para solucionarlo, el Ayuntamiento ha llevado a cabo dos procesos de restauración en el Claustro del Pozo y diferentes actuaciones de conservación.

Los trabajos

Algunos trabajos han sido la colocación de paneles de metacrilato para controlar la entrada de polvo y luz, el sellado de goteras, la sustitución de materiales desgastados en el lucernario y la instalación de una rampa en la entrada para proteger los restos arqueológicos frente a la entrada de agua. Así lo ha explicado la concejal de Cultura, Sara Fernández, quien ha visitado esta tarde las instalaciones.

Estas intervenciones permiten ahora que el Centro de Interpretación de San Lázaro recupere su valor patrimonial. En su interior, los visitantes encontrarán cuatro paneles informativos que explican la evolución del enclave, desde su origen como hospital de leprosos hasta sus usos posteriores como prisión, almacén o cuartel.

Además, ha señalado que el consistorio ha alcanzado un acuerdo con la Asociación de Vecinos Tío Jorge del Arrabal, que ya gestionaba de manera voluntaria las visitas antes de 2020. La entidad retomará este cometido, organizando recorridos en fechas señaladas, como los primeros sábados de mes y en celebraciones vinculadas al barrio, al menos hasta febrero del próximo año.

Un enclave con historia

Los restos arqueológicos salieron a la luz durante las obras del plan de acompañamiento de la Expo 2008, lo que motivó excavaciones entre 2007 y 2008. En 2009 quedaron habilitados para el público, aunque el espacio ha atravesado varios cierres y reaperturas en los últimos 20 años.

Con esta reapertura, Zaragoza suma un atractivo más a su oferta cultural y turística. Antes de la pandemia, el convento recibía en torno a 2.000 visitantes al año, una cifra que el consistorio confía en recuperar con la nueva etapa del espacio.