Lita Claver "La Maña", Manolo Royo y Luis Pardos serán los pregoneros de la Unión Peñista de Zaragoza este 2025

La Unión Peñista de Zaragoza ya tiene a sus pregoneros de este año. Los protagonistas de este año serán Lita Claver "La Maña", Manolo Royo y Luis Pardos, una decisión que ha tomado la mesa de representantes por su aportación a la cultura, al teatro, al humor, al arte y sobre todo por llevar el nombre de la ciudad por toda la geografía española, dejándolo en lo más alto del panorama artístico y cautivando el corazón de todo el país.

Emilia Giménez, artísticamente y popularmente conocida como Lita Claver o La Maña, nacida en el barrio de Tenerías de Zaragoza, comenzó su carrera artística a los 5 años bailando por los bares de la ciudad. Cosechó sus primeros éxitos en la sala Oasis desde los 15 años.

Años después se trasladó a Barcelona triunfando en el Teatro Victoria y en El Molino como vedette.

En 1982, se fue a Madrid a continuar su increíble carrera en los teatros Muñoz Seca y Arnau (del que llegó a ser accionista). También grabó diversas películas y series. Fue pregonera de la Ciudad de Zaragoza en 2007.

Manolo Royo, también conocido como Manolito Royo, nació en Caspe (Zaragoza). Empezó su carrera humorística en el circo de los Hermanos Tonetti en 1970 para después dar el salto a la televisión participando en míticos programas como "Un, dos, tres... responda otra vez", "Está noche, fiesta", "Noche de fiesta", "La Revista", ..., y también en la serie de TV "Compuesta y sin novio" junto a Lina Morgan. Continúa en activo repartiendo sonrisas en teatros y salas de fiesta.

Luis Pardos es esencia de los espectáculos de variedades y humorísticos a nivel nacional con su compañía Producciones Teatrales Luis Pardos. Comenzó su actividad en el mundo del espectáculo como titiritero y con el tiempo fue ampliando su ámbito hasta llegar a producir espectáculos de revista, variedades, teatro musical, humor, etc.

Tiene más de 40 años de experiencia en este sector cuyo rasgo más distintivo es ser la única producción de Revista Clásica Teatral en España. Socio de la peña L'albarda, fue nombrado Ciudadano Ejemplar de Zaragoza y no deja de contribuir con sus espectáculos a las fiestas del Pilar. Su empresa ha sido reconocida por su contribución a la cultura local, especialmente por mantener vivo el género de revista y variedades en Aragón.

Desde la federación agradecen "de todo corazón su predisposición y compromiso" para ser los Pregoneros de estas fiestas desde el balcón de la UGT de la Plaza Santa Engracia el sábado 4 de octubre a las 18.00. Asimismo, han aprovechado para agradecer también "a UGT y a las personas que hacen posible el uso de sus instalaciones".