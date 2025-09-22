La segunda fase de electrificación de las cocheras de Avanza ya está completada: se suman 47 equipos de recarga

La concejala de Movilidad, Tatiana Gaudes, junto al director de Avanza en Aragón, Carlos Agulló, en cocheras. Miguel G. García Ayuntamiento de Zaragoza Zaragoza

El proceso de modernización del transporte público de Zaragoza da un nuevo paso con la finalización de la segunda fase de electrificación de las cocheras de Avanza. La concesionaria ha incorporado 47 cargadores adicionales, que se suman a los 75 instalados previamente, y que permiten atender la totalidad de los 112 autobuses eléctricos ya operativos, a los que se unirán en breve tres vehículos turísticos de dos plantas.

La iniciativa forma parte del plan municipal para consolidar un sistema de movilidad más sostenible, respaldado por financiación europea a través de los fondos Next Generation EU. En esta segunda fase también se han construido tres centros de transformación que refuerzan la infraestructura eléctrica y cierran un primer anillo de media tensión. Los nuevos equipos ofrecen recarga automática mediante pantógrafo invertido, aunque también cuentan con conexión convencional por cable CCS2.

La consejera de Medio Ambiente y Movilidad, Tatiana Gaudes, acompañada por el director de Avanza en Zaragoza, Carlos Agulló, ha destacado durante su visita a las instalaciones que este proyecto sitúa a la capital aragonesa "a la vanguardia de la movilidad pública en España y Europa" y ha recordado que la ciudad aspira a ser una de las cien urbes climáticamente neutras en 2030.

La presentación ha coincidido además con la Semana Europea de la Movilidad, en la que Zaragoza participa con distintas actividades de concienciación.

23 nuevos buses

El esfuerzo de electrificación no termina aquí. El Ayuntamiento ya ha encargado 23 nuevos autobuses Mercedes eCitaro que comenzarán a incorporarse a partir de 2026, completando así un refuerzo de 43 vehículos eléctricos, de los cuales tres serán turísticos.

La adquisición y la infraestructura asociada han recibido cerca de 12 millones de euros en ayudas europeas en esta segunda convocatoria. Cantidad que se suma a los 30,6 millones de la primera fase, que arrancó con la construcción de una línea eléctrica de 1,5 km conectada a la subestación de Torre Olivera.

Además, esta fase inicial supuso la instalación de 75 cargadores y la compra de 68 autobuses Irizar ieTram. Asimismo, se implantó un Puesto de Control Centralizado (PCC) equipado con tecnología SCADA, que permite monitorizar en tiempo real el estado de recarga de toda la flota.

Respecto a los autobuses turísticos de dos pisos, que pronto entrarán en funcionamiento, dos de ellos han sido adquiridos contando con 1,5 millones de financiación europea, en este caso a través del Plan Extraordinario de Sostenibilidad Turística en Destino, gestionado a través del Gobierno de Aragón.