Así es el nuevo acuartelamiento de la Guardia Civil en Zaragoza: de una galería de tiro a gimnasio y polideportivo

La Guardia Civil ha inaugurado este lunes su nuevo acuartelamiento en Zaragoza, un complejo de 19.000 metros cuadrados de superficie útil que acogerá la Comandancia de Zaragoza y el Grupo de Reserva y Seguridad 5 y en el que se han invertido 36 millones de euros.

“Es uno de los proyectos más importantes de los contemplados en el Plan de Infraestructuras de la Seguridad del Estado iniciado en 2019”, ha destacado el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

El nuevo acuartelamiento ha sido diseñado bajo estrictos criterios de funcionalidad y sostenibilidad, y constituye un modelo de integración entre innovación arquitectónica, sostenibilidad y compromiso social. Las nuevas instalaciones, levantadas en una parcela cedida por el Ayuntamiento de Zaragoza, disponen de galería de tiro, polideportivo, gimnasio y zonas de atención al público.

El complejo se organiza en torno a una gran plataforma de planta baja que sostiene dos edificaciones principales: el edificio de la Comandancia y el del GRS. Estas estructuras, de dos y tres plantas respectivamente, están enfrentadas y conectadas a través de un amplio patio de armas.

Los servicios a los que accede el público se sitúan, fundamentalmente, en la planta baja, y son independientes de aquellos de uso restringido de la Guardia Civil. Cuenta con dos entradas, una por la fachada principal por el acceso de guardia de puertas, así como los accesos al público de la Intervención de Armas, oficina de atención a la Mujer y Menor y el Puesto de Casablanca. Asimismo, el acuartelamiento dispone de viviendas para los guardias civiles.

Destaca, también, por su compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), con un consumo de energía "casi nulo" gracias a la instalación de paneles fotovoltaicos y la existencia de sistemas de reducción del consumo de agua.

A la inauguración han asistido, entre otras autoridades, la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría; el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán; el consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro; la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza, Víctor Serrano.