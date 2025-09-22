Lío en Zaragoza por el nombramiento de Casa Palestina y Ainkaren como hijos predilectos: "Exigen lo que nunca cumplen"

El nombramiento de los hijos predilectos en Zaragoza no ha estado exento de polémica este año. Desde el PP se ha propuesto Hijos Predilectos a los Bomberos de Zaragoza, por parte del PSOE a ‘Believe in Art’. Mientras la apuesta de Vox ha sido Teresa González Campos (Casa Cuna). Por último, desde ZeC se ha propuesto a Casa Palestina en Aragón.

Dos han sido las propuestas que han causado confrontación en el Ayuntamiento: la de ZeC ha sido criticada por otros grupos como un intento de "politizar", mientras que la sugerencia de Vox ha causado revuelo en la izquierda por tratarse de una entidad "antiabortista".

Algo ante lo que, esta misma mañana, la portavoz de ZeC, Elena Tomás, ha trasladado su decepción. Lo ha hecho tras conocer que el PP se abstendrá de la iniciativa de reconocer a la Casa Palestina Aragón como 'hijo predilecto'. Sobre todo porque, tal y como lo ha trasladado la edil, "no se le ha pedido a Vox reconsiderar la propuesta de nombrar a Ainkaren, entidad que va en contra de los derechos de las mujeres en el aborto y sus cuerpos".

Unas declaraciones ante las que Mendoza ha respondido, asegurando que "con la ultraizquierda pasa siempre lo mismo: exigen lo que luego nunca cumplen". El edil popular ha recordado episodios en los que, según él, ZeC "rompió consensos municipales", como la retirada de la propuesta para nombrar hijo predilecto a Fernando Simón o su abstención en la concesión de la medalla de oro a Saica. "Hoy hablan de consenso, pero su historial demuestra lo contrario", ha subrayado.

Sobre el reconocimiento de Casa Palestina, Mendoza ha reprochado a ZeC de intentar "politizar" el Pleno de Zaragoza con iniciativas de carácter ideológico. Además, ha negado que la abstención del PP ante una propuesta relacionada con Israel suponga una posición favorable a ese conflicto: "Nosotros no nos abstenemos ante el genocidio, nos abstenemos ante una propuesta política en un pleno institucional. Lo que ocurre en Israel es indefendible e intolerable y así lo hemos manifestado siempre", ha sentenciado.

Pulseras de seguimiento

Por su parte, Marián Orós ha centrado su intervención en la declaración institucional -que su grupo llevará al Pleno de este jueves- para reforzar la protección de las mujeres víctimas de violencia machista tras detectarse fallos en el sistema de pulseras de seguimiento. La consejera ha denunciado que "el PSOE votará en contra y que ZeC no ha fijado aún una posición clara".

Así, desde el Gobierno municipal quieren pedir al Gobierno de España una investigación independiente sobre los fallos del sistema y garantías inmediatas para reforzar su fiabilidad. "Es terrible que un Gobierno que se autoproclama feminista haya permitido durante meses que mujeres estuvieran desprotegidas por un mal funcionamiento de estas pulseras", ha criticado Orós, quien ha acusado al Ejecutivo de "comprar pulseras de saldo" y de "anteponer los intereses partidistas a la seguridad de las mujeres".

La consejera ha insistido en que el consenso real debería centrarse en "proteger a las mujeres más vulnerables", y ha lamentado que "el PSOE prefiera proteger al Gobierno de Sánchez antes que a las víctimas"