Alrededor de mil personas se manifiestan por el cierre de siete Zonas Jóvenes en Zaragoza: "Nos están dejando en la calle"

Cabecera de la manifestación por el cierre de siete Zonas Jóvenes en Zaragoza E. E.

“Ni cierres de las casa ni recortes en los PIEE”, “Ruth Bravo dimisión”, “Chueca, escucha, los jóvenes en lucha”. Así han encabezado la manifestación por el cierre de siete Zonas Jóvenes en la capital aragonesa. Alrededor de mil personas se han congregado en las calles de Zaragoza para mostrar su enfado y preocupación por la decisión tomada por parte del consistorio ante el cambio de modelo.

Así con cuentagotas han comenzado a llegar a Glorieta Sasera lo que ha terminado derivando en una gran masa de gente, sobre todo, jóvenes y padres descontentos que han bajado por paseo de la Independencia hasta la plaza del Pilar para concentrarse frente al edificio consistorial.

Entre los participantes, unos de los más afectados como son los trabajadores. "Estamos viendo con mucha preocupación cuando se trata del puesto de trabajo y la medida de subsistencia de más de 120 familias", ha manifestado José Antonio Yagüe, portavoz de los trabajadores.

Por ello, denuncia que desde el Ayuntamiento de Zaragoza “no se han reunido ni tienen ninguna preocupación”: “No está prevista la replicación de los trabajadores que se quedan en la calle ni ninguna solución”, ha remitido.

Los jóvenes también han tenido voz y han congregado a un numerosos conjunto de afectados que han salido a manifestarse. Hannah, representante de SOS Zonas Jóvenes ha expresado el cierre de las mismas como "innecesaria": "Nadie se esperaba tantos cierres", ha reconocido.

“Vengo a hablar por los chicos y las chicas que se están quedando en la calle. No todo el mundo se puede permitir ir hasta la Azucarera”, expresaba. Así ha hecho referencia a niños pequeños que no pueden coger solos un bus, personas con movilidad reducida o una discapacidad.

Además ha destacado la importancia de estos centros que servían como lugar “seguro” para todos aquellos jóvenes que sufren bullying o acoso en el colegio y encuentran su lugar ahí.

Dentro de la comitiva también se encontraba Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Aragón (Fapar) quienes han expuesto que por parte del Consistorio están “mermando” los servicios de la juventud.

Así han recalcado que la preocupación se centra por la eliminación “de una alternativa de ocio saludable, de proximidad y de calidad que nuestros hijos no van a poder disfrutar a partir de ahora”, ha señalado Raúl Luis, vocal de Fapar.

Por ello, han denunciado que los jóvenes “se vean abocados al uso de pantallas y otro tipo de ocio”.

En esta misma línea también se ha manifestado la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza (Fabz). Así, ha señalado al Consistorio de favorecer los centros de ciudad como la Harinera o El Túnel "frente a unos equipamientos que son de barrio que son de cercanía".

"Hemos intentado y propuesto que se organizara un grupo de trabajo extendido en el Consejo de Ciudad para sentar las bases del nuevo modelo de juventud y ha caído en saco todo", ha denunciado Arturo Sancho, presidente de la asociación.

La nueva estrategia, tal como lo explicó en su día la concejala Ruth Bravo, busca impulsar un nuevo modelo que siga la Estrategia Joven 2030 aprobada en el anterior mandato. El objetivo -y por lo que se cerrarán un total de siete centros- es fomentar la participación de los jóvenes y ofrecerles una programación atractiva, acorde con sus inquietudes y las necesidades del siglo XXI.