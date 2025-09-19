Zaragoza ingresará 3,5 millones de euros más por la adjudicación de los servicios del cementerio de Torrero

El cementerio de Torrero, el pasado día de Todos los Santos. E. E.

El Ayuntamiento de Zaragoza tiene previsto ingresar 3,5 millones por los servicios funerarios del Cementerio de Torrero tras atender la propuesta de la mesa de contratación para adjudicar a Memora los servicios. Así, la empresa ha mejorado las condiciones del pliego de contratación lo que implicaría un aumento de los ingresos a las arcas municipales.

Según ha explicado el concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, la empresa Memora Servicios Funerarios ha presentado una oferta al alza del canon anticipado del 116,67%. Esto supone 6,5 millones de euros totales, 3,5 más de lo que se tenía previsto en la licitación inicial.

Del mismo modo, también ha planteado una subida del 8% del canon periódico anual, lo que supone un 10% del importe neto de la cifra de negocios por las actividades desempeñadas durante la explotación de la concesión.

Ante esto, Serrano ha tildado de "éxito" la propuesta adjudicataria que ha avalado a Memora, una de las empresas que conformaba la UTE Serfutosa, que ha sido concesionaria última del cementerio. A esta solo se han presentado dos empresas más.

De esta forma, Memora tendrá que hacer frente a mejoras en los servicios por un valor de 7,7 millones de euros en los que se enmarcan las tareas propias funerarias relacionadas con el tanatorio como los oficios religiosos; el velatorio; la cremación; la gestión de las cámaras frigoríficas de conservación y de congelación; la programación de los servicios y el desarrollo comercial atendiendo a las empresas funerarias, a las compañías de decesos y al público en general.

Entre sus funciones a acometer también deberán colaborar con los médicos forenses en el supuesto de que se realicen autopsias, embalsamamiento u otras prácticas similares, ayudas extraordinarias en casos de catástrofes, y cuantos servicios sean requeridos por la autoridad municipal, tal y como ha enumerado Serrano.

Asimismo, la adjudicataria también presta otros servicios complementarios derivados de la explotación, conservación y mantenimiento, así como la ampliación de las instalaciones del Tanatorio y otros servicios relacionados con la actividad funeraria. Por ejemplo, en la adjudicación del concurso se recoge que el concesionario deberá continuar prestando el servicio de cafetería.

Nuevo edificio de crematorios

La empresa también tendrá que hacer frente a la construcción de un nuevo edificio para la ampliación del actual Tanatorio. Este deberá constar de 1.800 metros cuadrados. “En esa instalación se pondrán 4 nuevos hornos crematorios, una sala de despedida, 4 nuevas salas de velatorios, y requiere también la construcción de un vial alternativo al actual para dar acceso al parking”, ha explicado Serrano.

Con estas mejoras se podrán alcanzar un máximo de 24 incineraciones cada 12 horas, ampliando las capacidades actuales de los servicios crematorios.

La ampliación de estos servicios se acoge a la voluntad del consistorio por la "mejora constante de la calidad del servicio" y la "creciente demanda en la cremación".

Así, en un plazo máximo de 6 meses desde la firma del acta de inicio de explotación, el concesionario deberá presentar los proyectos básico y de ejecución tanto de la obra del nuevo vial como de la construcción del edificio para hornos crematorios.

Dichas obras tendrán que estar terminadas y los nuevos espacios en funcionamiento en un plazo máximo de 4 años desde la firma del acta de inicio de explotación. Asimismo, la empresa deberá garantizar la conservación, mantenimiento, renovación o incluso la sustitución de las instalaciones en caso de alcanzar su vida útil durante el periodo de concesión vigente.

Mejoras ambientales

Por otra parte, en lo que respecta a la conservación medioambiental, se implantarán técnicas de ahorro energético como la instalación de sistemas de apoyo que permitan reducir los consumos energéticos en las instalaciones y permitan la recuperación de la energía, se colocarán elementos de cuantificación y control de los consumos y de emisión de contaminantes a la atmósfera, y se realizarán los cambios de combustible necesarios a fin de lograr una mejora en la calidad de las instalaciones, así como en el terreno.

“La empresa tendrá que realizar autocontroles de las emisiones a la atmósfera durante el proceso de cremación y se deberá efectuar las mediciones periódicas señaladas la normativa”, ha especificado Serrano, quien ha apuntado que “todo ello se recogerá en un libro de registro a disposición de los servicios de inspección”.