La Ofrenda de Frutos abre la participación a todos los vecinos de Zaragoza: estas son las novedades de este año

Los barrios de Zaragoza en la Ofrenda de Frutos 2024 E. E.

La Ofrenda de Frutos se convierte en un evento aún más universal dando cabida a más participantes. El evento organizado junto con las Casas Regionales de las Comunidades Autónomas que representan su folclore ahora abre la participación a los 15 distritos y 14 barrios de Zaragoza.

Este aspecto ya se incluyó en la edición pasada cuando 240 vecinos de Zaragoza participaron por primera vez en la Ofrenda. Así, tras el "éxito" de participación del año pasado, en esta nueva edición han decidido abrir la inscripción a todos los barrios y distritos para que estén representados.

Según ha explicado el consejero de Participación Ciudadana, Alfonso Mendoza, se podrán inscribir 400 vecinos que conformarán 10 grupos con 40 participantes. Estos realizarán el recorrido original de la Ofrenda de Frutos con la finalización de la misma en el camarín de la Virgen del Pilar donde depositarán sus donaciones.

Estos 400 participantes no serán los únicos ya que también podrán participar con previa inscripción más vecinos de Zaragoza. Sin embargo, estos terminarán la Ofrenda con la entrega de las donaciones ante el retablo de la Virgen del Pilar de Pedro Serrano en la plaza.

Así, todo aquel que quiera formar parte de la Ofrenda de Frutos lo deberá hacer con previa inscripción mediante el correo electrónico ofrendadefrutos-barriosydistritos@zaragoza.es. En él deberán indicar su nombre y apellidos, fecha de nacimiento, móvil, correo electrónico y el distrito en el que estén empadronados.

El plazo de inscripción se ha abierto este viernes 19 y finalizará el próximo 26 de septiembre a las 12.00.

Del mismo modo, Mendoza ha explicado que todo aquel que participe debe hacerlo con el traje regional, así como aportar alimentos o frutos y no llevar elementos publicitarios. Este año además vuelven a recortar su duración para adaptarse al horario de los actos religiosos dentro de la Basílica y a los preparativos del Rosario de Cristal.

Más días para donar

Otra de de las novedades de este año se centra en el fin último de la Ofrenda de Frutos que es la donación de alimentos. Su presidenta, Lola Sebastián, ha manifestado que buscan romper el récord de donaciones con 70.000 kilos previos a la pandemia de la covid.

Con este motivo, los días para la donación al Santo Refugio se amplían desde el día 1 de octubre al día 13. Estas se podrán hacer en días hábiles, exceptuando el sábado y el domingo, en horario de 9.00 a 13.00. "Hace falta comida, nos están diciendo que sobre todo hace falta leche", ha recalcado Sebastián.

Las Casas Regionales, que este año están de celebración con su 50 aniversario, estarán representadas durante las Fiestas del Pilar. Así, el Ayuntamiento de Zaragoza y la asociación han llegado a un acuerdo de financiación de 60.000 euros.

Además contarán con actuaciones en los escenarios principales, tal y como ha detallado la concejal de Cultura, Sara Fernández. El 12 de octubre habrá una representación en el escenario Ámbar Fuente de Goya y el 8 de octubre en la Fuente de la Hispanidad.