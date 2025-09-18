La pintura de Oceanía, el circo y la música: esta es toda la programación de Harinera ZGZ este otoño

El otoño llega a Harinera ZGZ con una programación diversa e inclusiva, que abarca desde el arte aborigen de Oceanía al circo, pasando por el teatro, la música o el medio ambiente. Su objetivo es acercar la cultura a toda la sociedad, siguiendo los valores fundamentales de Harinera ZGZ: la intergeneracionalidad y la accesibilidad cultural a personas con o sin diversidad.

Más de una veintena de actividades se desarrollarán entre los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre, que se centran en torno a cuatro ejes: las artes visuales, el teatro y el circo, la música y danza y la comunicación y la inclusión. La programación se integra en la oferta cultural de nuestra ciudad, participando en los festivales Asalto y Juega e Imagina, además de las actividades de las Fiestas del Pilar y Navidad.

Este mismo viernes, el Jardín Sergio Algora se convertirá en una fiesta con una nueva edición de ‘Ritmo en el Jardín’. Desde las 17,30 horas, los participantes dibujarán un mural sobre diversidad y convivencia con Josema Carrasco y Marta Martínez, mientras escuchen y bailen la música diversa y ecléctica de la dj Barbara Gartland. El broche de oro será la actuación de Batacatú, la batucada inclusiva de la Fundación ADISLAF, con sus ritmos afrobrasileños.

Actividades

También a partir de este viernes podrá visitarse el mural colaborativo, en el que Ineso, Gamma B y Awitamelon, artistas vinculadas al colectivo Cauces, han trabajado junto a personas usuarias de las entidades ASZA, Plena Inclusión, CEDES y Fundación Utrillo, en el marco del Festival Asalto. Situado en el muro contiguo a Harinera situado en la calle Luis Royo Villanova, a través de sus colores explora cómo la convivencia y la colaboración pueden dejar una marca de identidad en el espacio público.

El medio ambiente será el protagonista de los talleres botánicos inclusivos ‘Arte, naturaleza y diversidad’, que en tres sábados consecutivos combinarán salidas al entorno natural, la creación colectiva y la expresión poética con flores prensadas y palabras. Se celebrará en tres ciclos de sesiones, el primero de los cuales comenzará este próximo sábado y que se repetirá desde el 11 de octubre y de nuevo el 3 de noviembre. Requieren inscripción, con el compromiso de asistir a las tres sesiones del ciclo.

Los jóvenes tendrán su espacio con ‘Disco-Disco’, una fiesta inclusiva y respetuosa, donde puedan disfrutar juntos en un entorno seguro y acogedor. Las Djs Ronaldo Turbo Motorcycle pondrán la música en una discoteca en la que podrán participar en el punto radiofónico y refrescarse en la cantina solidaria gestionada por el grupo de ocio de Espacio Torreón. Se celebrarán tres sesiones, los días 27 de septiembre, 15 de noviembre y 13 de diciembre, de 17,30 a 20,30 h. Los mayores también disfrutarán del baile los sábados a las 18 horas con ‘Música de nuestros tiempos’, con la que se busca fomentar la convivencia a través del baile, las excursiones y las actividades culturales, luchando contra la soledad no deseada.

Una de las novedades de la programación de otoño es el ‘Teatro de las emociones’, un espacio diseñado para fomentar la expresión y gestión emocional, favoreciendo el desarrollo personal, social y comunitario a través de las artes escénicas. La primera sesión se celebró ayer miércoles, pero habrá nuevas el 24 de septiembre, 8 y 22 de octubre, 5 y 19 de noviembre, 3 y 17 de diciembre. Comienzan a las 12 horas y está dirigido a mayores de 18 años. También los miércoles, pero a las 19 horas se grabará el podcast ‘Enrédate con Kambalache’, protagonizado por personas con discapacidad intelectual. Las grabaciones, a las que se puede asistir como público, comenzarán el 5 de noviembre.

Fiestas del Pilar

Harinera ZGZ está presente en la programación de las Fiestas del Pilar con el concierto de New Kids In The Swing, una banda compuesta por jóvenes talentos de la música bajo la dirección del contrabajista Dani Escolano, con un repertorio de jazz clásico y de swing. Será el viernes 10 de octubre, a partir de las 18 horas, con acceso libre hasta completar aforo. También participará en el Festival Juega e Imagina, con el taller ‘Sábanas de barro’, un taller divergente e intergeneracional que mostrará el arte aborigen de Oceanía, su forma de entender la vida y la relación con su propia naturaleza. El taller, en el que se pintará con barro sobre sábanas, está dirigido a niños a partir de 6 años y se celebrará el 14 de noviembre a las 18 horas.

La realidad de la comunidad sorda se acercará a todos a través de un taller de sensibilización que tendrá lugar el 23 de octubre a las 18 horas. A través de dinámicas prácticas y participativas, se aprenderán los signos básicos, se conocerá el papel de los intérpretes y se desmontarán estereotipos. Por su parte, el taller ‘Hoy pintas tú’ permitirá sumergirse en la pintura de una manera inclusiva y accesible, con la guía de un monitor traducido por un intérprete de lengua de signos. Será el 9 de noviembre, a partir de las 10,30 horas y está dirigido a personas a partir de 15 años.

Todas estas actividades se unen a ya clásicos de Harinera ZGZ: el Grupo de dibujo H, el taller de artes plásticas Andar de Nones para personas con diversidad psíquica, el proyecto Circapacidad, el Teatro Comunitario de San José, la Orquesta Escuela social, los cursos de Lengua de Signos, la Escuela de Circo Social y Circo diverso.

La programación de otoño acabará con tres actividades navideñas, en las que de la mano de la artista Ruvitijeras, los participantes crearán decoraciones navideñas y postales a través del collage. Las sesiones tendrán lugar los días 13, 20 y 29 de diciembre a las 11 horas.