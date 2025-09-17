Zaragoza, en pie de guerra contra las ratas: se vigilarán las zonas de obras y se aumentará el presupuesto anual

La aparición de ratas en la ciudad de Zaragoza ha puesto la voz de alarma en los vecinos de algunas zonas como plaza de los Sitios, plaza San Francisco, el parque Bruil o el CEIP Josefa Aimar y Borbón en el Actur (donde uno de estos animales le cayó en la cabeza a una profesora). Situación ante la que, desde el área de Medio Ambiente, llevan trabajando desde hace un par de años, llegando incluso a multiplicar por seis el presupuesto destinado (de 50.000 euros en 2015 a 420.000 este año).

Entre las situaciones que provocan la aparición de estos animales, desde el Consistorio apuntan a las grandes obras que se están desarrollando en la ciudad. Por ejemplo, la reforma del río Huerva o la avenida Navarra (donde ya se realizaron tratamientos preventivos). El motivo, y así lo apunta la concejala de Medio Ambiente, Tatiana Gaudes, es porque en estos trabajos "se genera mucho movimiento de tierras".

Problema para el que el Ayuntamiento ya ha buscado una solución. Sobre todo de cara a las obras que están por venir en toda la ciudad. "Un mes antes del inicio de cada trabajo se aplicarán tratamientos preventivos en la zona, así como en los espacios colindantes", ha explicado la edil, acompañada por la directora del Instituto de Salud Pública, Elena Sevilla, y el responsable del área de control de plagas del Consistorio, Emilio Martínez.

Más técnicos y presupuesto

Para ello, será necesario aumentar el número de técnicos especializados exclusivamente en prevención de obras, evitando así saturar los equipos que ya hacen tratamientos rutinarios. "Las plagas existen, pero podemos evitar que se propaguen si actuamos de forma preventiva", ha señalado Sevilla, quien ha detallado que, para este plan, serán necesarios dos especialistas y un aumento de las partidas anuales que se destinan a este tipo de trabajos.

Asimismo, la directora del Instituto de Salud Pública asegura que el 85% de las actuaciones en la ciudad, actualmente, son preventivas, lo que ha permitido contener gran parte de los focos. En números, entre enero y septiembre de 2024, el Ayuntamiento recibió 1.154 denuncias y realizó 1.164 actuaciones de desinfección. Mientras que en lo que va de 2025, se han registrado 1.078 alertas y 895 intervenciones de desinfección.

Además, según detalla Martínez, en los últimos cuatro años se han contabilizado 94.274 actuaciones de desratización y 20.737 de desinsectación, con 115.000 puntos tratados en toda la ciudad. "El tiempo medio de respuesta es de uno a dos días desde que se recibe la alerta", confirma el responsable del área de control de plagas.

Tras solventar los problemas en la plaza de los Sitios o el parque Bruil, el trabajo rutinario del área continuará ahora por los distritos de San Francisco y El Rabal, puntos donde se han concentrado más incidencias, especialmente por su cercanía al río Huerva donde está la rata gris de agua.

Desde el Ayuntamiento ha recordado varias pautas básicas para evitar la proliferación de plagas, entre ellas: no dejar bolsas de basura ni comida en la calle, no alimentar animales en la vía pública (salvo en los puntos autorizados para colonias felinas) y revisar espacios como las plataformas de los bares y restaurantes "una vez al año como mínimo".

Además de todo esto, se han incorporado educadores ambientales en la nueva contrata de limpieza para reforzar la sensibilización ciudadana. Un "gran" trabajo con el que, desde el área, buscan poner fin a la guerra de ratas en la ciudad.