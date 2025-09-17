El Río y Juego vuelve a quedarse sin 'food trucks' para las Fiestas del Pilar: es la tercera vez que queda desierto

Zaragoza vuelve a enfrentarse a la misma sorpresa que en 2023 y 2024: la convocatoria para instalar food trucks dentro del espacio Río y Juego durante las Fiestas del Pilar, ha quedado desierta por tercera vez consecutiva.

El Parque Río y Juego se ha consolidado como uno de los espacios más exitosos y visitados del recinto Expo, especialmente por familias con niños. Con actividades como juegos, cuentacuentos, talleres y espectáculos infantiles, se ha convertido en un enclave de referencia durante las Fiestas.

Se trata del espacio perfecto para acompañar la fiesta con comida rápida pero saludable. Sin embargo, ese maridaje todavía no se ha materializado, pese a los intentos del Consistorio por hacer realidad esta idea.

En las dos convocatorias anteriores, estas ilusiones se estrellaron contra el silencio administrativo: ni una sola oferta para ocupar ese rincón familiar del recinto Expo. Pese a la rebaja del canon el año pasado (de 12.000 euros a 8.120,08) y la reducción del espacio (de 1.000 a 400 metros cuadrados), el concurso quedó desierto. Dos veces. Ahora tres.

La apuesta de este 2025

Y, frente a esta realidad, el Ayuntamiento había renovado su apuesta por este espacio gastronómico, lanzando la convocatoria de 2025 . Eso sí, salvo los cambios económicos y de ocupación, eran las mismas condiciones del año anterior: cuatro food trucks, cada uno con una propuesta distinta, para desarrollar la actividad entre el 5 y el 13 de octubre en horario adaptado a la programación del parque.

El espacio disponible se mantenía en 400 metros cuadrados, con permiso para instalar hasta 30 mesas, sus asientos y decoraciones como guirnaldas y banderines, sin afectar el entorno ni el mobiliario urbano.

Los requisitos de la propuesta incluían la oferta de productos sanos, sostenibles y presentados en envases reciclables, con opciones diferenciadas y adaptadas a personas con intolerancias o alergias alimentarias, con cartelería visible. Además, no se permitía la instalación de equipos de sonido, con el objetivo de mantener un ambiente tranquilo y familiar donde los protagonistas fueran los juegos y las risas de los niños.

A pesar de estas condiciones pensadas para favorecer la participación y de la rebaja del canon del año pasado -de 12.000 euros a 8.120,08-, la convocatoria vuelve a quedarse sin interesados. Así desde el Consistorio se vuelven a encontrar con la misma piedra, que ya frustró la iniciativa en 2023 y 2024 .