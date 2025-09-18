Punto y final al conflicto del bus en Zaragoza: los trabajadores votan 'sí' al preacuerdo y evitan la huelga en Pilares

Punto y final al conflicto del bus en Zaragoza. Tras más de 20 meses sin llegar a un entendimiento, el comité de empresa y Avanza cerraron la semana pasada un preacuerdo de convenio. Documento que, tras una larga votación este miércoles en cocheras, han aceptado los trabajadores.

La decisión se ha tomado con 635 votos a favor y 267 en contra del preacuerdo. En total, han sido 909 votos, siendo cuatro en blanco y tres abstenciones. El censo de conductores es de 1.304.

Esto supone que la huelga prevista para el 22 de septiembre se suspende de forma definitiva. Se pone fin así a uno de los principales conflictos que atravesaba la capital de Aragón, no solo por la huelga inminente, sino porque ambas partes han llegado a tiempo para los pliegos del bus urbano, que saldrán este mes de septiembre, tal y como había ordenado el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA).

Y es que, pese a que aún quedaba que el preacuerdo fuera ratificado por los trabajadores del bus, desde el Ayuntamiento ya pueden ir avanzando en los pliegos ajustándolos con las nuevas cifras cerradas en el preacuerdo (que alcanzan hasta 2028).

Detalles del preacuerdo

Así, los trabajadores han conseguido una de sus principales reivindicaciones: el incremento salarial. Las subidas previstas son las siguientes: un 0,75% en 2024; un 2,05% más el IPC real en 2025; la aplicación del IPC real tanto en 2026 como en 2027; y, finalmente, un 0,5% adicional más el IPC real en 2028.

Además, se han aceptado las revisiones salariales automáticas basadas en las previsiones de IPC de FUNCAS, que se regularizarán posteriormente cuando se publiquen los datos oficiales. De forma excepcional, en 2025 se aplicará un incremento provisional del 2%, que será ajustado en enero de 2026 conforme a las cifras definitivas.

Otro punto clave del preacuerdo es la reducción progresiva de la jornada laboral. A partir del 1 de enero de 2027, se reducirá a 1.664 horas y 57 minutos anuales, con jornadas de 7 horas y 49 minutos. Desde el 1 de enero de 2028, pasará a ser de 1.657 horas y 8 minutos al año, lo que en la práctica supondrá un día menos de trabajo en cada ejercicio.

Categorías

Respecto a la clasificación profesional, se establece un máximo del 10% de plantilla en la categoría C, un mínimo del 40% en la categoría B y al menos un 50% en la categoría A. Asimismo, se implantará un sistema automático de registro de jornada para los conductores perceptores que realicen turnos partidos. Este mecanismo permitirá contabilizar como horas extra o descansos adicionales los excesos superiores a dos minutos, hasta un máximo de veinte minutos.

En materia de permisos retribuidos, el acuerdo contempla mejoras: podrán ampliarse hasta cinco días en casos de hospitalización o enfermedad grave de familiares hasta segundo grado, pareja de hecho o convivientes que necesiten cuidados. Si el permiso no puede solicitarse antes, podrá pedirse posteriormente siempre que la situación continúe.

Otros avances recogidos en el texto incluyen el aumento del número mínimo de fiestas laborales de invierno (de veinte a veinticinco) y la publicación con mayor antelación de los servicios para conductores ambulantes. También se fijan nuevos criterios para gestionar el final de la jornada en cocheras, mediante sistemas automáticos que registrarán la hora de paso tras repostar y pasar por el lavadero.

Por lo tanto, con este 'sí' de la plantilla, se da por finalizado un largo conflicto de casi dos años.