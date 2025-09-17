Más cámaras de vigilancia y mayor control del aforo: así es la seguridad para las Fiestas del Pilar de Zaragoza

La alcaldesa de Zaragoza y el delegado del Gobierno en la Junta de Seguridad de las Fiestas del Pilar Ayto Zaragoza

Las Fiestas del Pilar se encuentran a la vuelta de la esquina y con ello se comienzan a cerrar todos los flecos para que los diez días grandes confluyan lo mejor posible. Así, este miércoles se ha realizado la Junta de Seguridad con todas las partes para concordar el Plan de Seguridad destinado para las Fiestas.

Entre las novedades que se plantean para este 2025, una de las principales es el adelanto de la puesta en funcionamiento. Por norma general, el día del Pregón significaba el comienzo de los dispositivos; sin embargo, la avenida de grandes conciertos como el del padre Guilherme el día previo ha hecho que el Ayuntamiento de Zaragoza solicite el adelantamiento del mismo, tal y como ha expresado la alcaldesa, Natalia Chueca.

No será lo único ya que un factor clave sobre el que gira gran parte de la seguridad son las cámaras de videovigilancia. Las conocidas como cámaras de conteo para regular el aforo de la Plaza del Pilar provistas por el Ayuntamiento de Zaragoza van a resultar esenciales y se dará cuenta al Control de Mando Avanzado situado en el paseo Echegaray y Caballero.

A estas se van a unir cámaras de videovigilancia instaladas en puntos estratégicos de la plaza del Pilar y del recinto Valdespartera por parte de la Policía Nacional. En este último punto los propios feriantes también han dispuesto de cámaras, según ha explicado el delegado del Gobierno, Fernando Beltrán y los feriantes.

Cortes de acceso a la plaza del Pilar

En cuanto a aspectos de aforo, la alcaldesa ha explicado que se va a implantar una nueva medida que permitirá un mayor control del mismo mediante el denominado plan de autoprotección: "Se va a ir dirigiendo a las personas que vayan accediendo a la plaza del Pilar hacia las zonas de menor riesgo de forma paulatina y consecuente", ha explicado.

En más detalle, esto consiste en que los accesos al epicentro de la plaza se irán cortando desde la plaza de España con el fin de evitar embotellamientos en las calles que desembocan en la plaza del Pilar. Además, está prevista también la posibilidad de cortar el Paseo de la Independencia cuando fuese necesario.

"Se irá controlando la afluencia y la llegada en todo el perímetro alrededor de la plaza del Pilar, de tal forma que se pueda ir cortando el paso a los accesos cuando se vea que en la plaza va a llegar ya a los niveles máximos y, por lo tanto, evitar que se corte solamente la afluencia de personas en la plaza del Pilar cuando ya es demasiado tarde", ha matizado la edil.

Así, el plan contempla que los días en los que haya conciertos y los principales actos tradicionales se mantienen las zonas de escape y, por lo tanto, el Paseo Echegaray y Caballero será peatonal, mientras la Plaza de San Bruno, la Plaza de la Seo, Macanaz y el Mercado Central serán las principales vías de salida. También el Puente de Piedra se cortará el tráfico en esos momentos.

Todas las plantillas trabajando

Ante la gran envergadura de las Fiestas del Pilar, ambos han destacado que todo el personal de seguridad desde Policía Local, Bomberos de Zaragoza, Protección Civil, Policía Nacional y Guardia Civil se encontrarán trabajando.

En el ámbito competente a Beltrán, ha enumerado que por parte de la Policía Nacional "todas las unidades" van a estar activas desde Seguridad Ciudadana a la Unidad Aérea y Canina. Además contará con refuerzo de la UIP con 150 agentes.

Por su parte, desde la Guardia Civil, los trabajos se van a centrar en el control del tráfico y explosivos que se emplean en los espectáculos pirotécnicos, Además de la seguridad de los barrios rurales y la periferia.

"Se han revisado los lugares donde podemos tener mayores afluencias, en los puntos calientes va a haber presencia estática, en el resto de puntos presencia dinámica", ha explicado sobre los trabajos de seguridad Beltrán.

Espacios Seguros

El Ayuntamiento de Zaragoza instalará Espacios Seguros en los lugares de la ciudad donde se espera mayor afluencia de público para garantizar unas fiestas seguras y promover que la ciudadanía pueda disfrutar con libertad del ambiente festivo.

Como novedad, este año se amplía la cobertura de estos espacios municipales con un nuevo contrato. De esta forma, además de las agresiones sexistas, atenderán también las situaciones que puedan atentar contra la integridad física, psicológica o la salud de los asistentes.

El objetivo es crear una red de espacios seguros que mejoren la calidad de los eventos festivos y que ayuden a prevenir situaciones de gravedad. Se han diseñado, para su difusión, 5.000 pulseras, 2.500 lanyards, 5.000 tapavasos y 8.000 calcomanías, entre otro material de concienciación

Así, la alcaldesa ha emitido un mensaje a los ciudadanos para su colaboración y que disfruten de las fiestas "de forma pacífica y de forma ejemplar en la convivencia entre todos".