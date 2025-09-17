Ayuntamiento y Delegación se tienden la mano para actuar en el entorno del parque Bruil: "Es necesario un trabajo conjunto"

El delegado del Gobierno, Fernando Beltrán, y la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, en la reunión sobre Junta Local de Seguridad. Ayuntamiento de Zaragoza Zaragoza

Tras meses de rifirrafe, este miércoles el Ayuntamiento de Zaragoza y la delegación del Gobierno de España en Aragón se han tendido la mano. La alcaldesa Natalia Chueca y el representante del Ejecutivo Central, Fernando Beltrán, han manifestado públicamente su voluntad de reforzar la colaboración entre ambas instituciones para dar una respuesta "eficaz" a la situación que se vive en el entorno del Parque Bruil.

Tras el choque de ambas instituciones este martes pasado, el delegado ha señalado que la falta de coordinación está dificultando encontrar soluciones y ha planteado la necesidad de "sentarse" para ver "cuál sería la manera de verificar cifras y poner encima de la mesa un diagnóstico de situación con la precisión que sea necesaria".

Porque, lo único claro hasta ahora sobre la situación en el parque Bruil es que hay un problema. Se conoce que noche y día, y así lo han denunciado los vecinos de la zona, hay decenas de personas migrantes durmiendo en la zona. Pero, además de que las cifras aportadas por cada parte no concuerdan, tampoco está claro aún qué institución tiene la competencia.

Motivo por el cual, Beltrán ha confirmado que el primer paso a dar es concretar una reunión entre ambas partes, insistiendo en que tanto el Ayuntamiento como la Delegación del Gobierno comparten el objetivo de "dar soluciones a la zona, a los vecinos y a la sociedad", y que resulta "fundamental" evitar los cruces de declaraciones para centrarse en el trabajo "conjunto".

Por su parte, la alcaldesa Chueca ha subrayado que ambas instituciones son igual de conocedoras de que se debe actuar "con la máxima diligencia" y ha apelado a intensificar la coordinación, del mismo modo que ya se hace en otros eventos como las Fiestas del Pilar.

Ambos responsables han acordado mantener nuevas reuniones en los próximos días para intercambiar información en tiempo real y diseñar un plan de actuación conjunto que permita abordar la problemática del Parque Bruil de manera coordinada y con "lealtad" institucional.