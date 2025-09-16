El león será el protagonista de las Fiestas del Pilar 2025: desde el tragachicos Garganchón al lema del desfile del pregón

La cuenta atrás para las Fiestas del Pilar 2025 ya está en marcha y, este año, los más pequeños tendrán un nuevo protagonista en sus calles: el León Garganchón, un gran tobogán itinerante que representa al león rampante, símbolo histórico de Zaragoza.

La alcaldesa Natalia Chueca lo ha presentado este martes durante una presentación de las Fiestas en el Auditorio de Zaragoza, en un acto con todos los patrocinadores (entre ellos EL ESPAÑOL DE ARAGÓN). El nuevo protagonista de las fiestas ha sido definido por la regidora como un "símbolo de alegría y espíritu festivo que recorrerá todos los barrios" y que aspira a convertirse en tan tradicional y querido como el popular Tragachicos.

La nueva figura será una de las grandes novedades de esta edición y tendrá presencia en el desfile del pregón, cuyo lema este año será precisamente 'Zaragoza es el León'. Chueca ha explicado que con su incorporación "se multiplica la oferta de ocio infantil", ya que el León Garganchón tendrá nueve salidas por diferentes barrios, complementando los recorridos del Tragachicos y de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos.

Mientras el Tragachicos pasará por enclaves como la Plaza del Pilar, Parque Grande o Puerto Venecia, el León Garganchón visitará zonas como Las Fuentes, La Jota, Plaza Salamero o Glorieta Esperanto. La comparsa municipal, por su parte, volverá a estar presente en el Hospital Infantil, el pregón y diversos barrios.

Más de 1.000 actos

El pistoletazo de salida será el sábado 4 de octubre, con el acto institucional de entrega de la Medalla de Oro de la Ciudad y los reconocimientos a los Hijos Adoptivos y Predilectos. Después, el balcón del Ayuntamiento acogerá un pregón muy especial de la mano de seis referentes del audiovisual aragonés: Paula Ortiz, Javier Macipe, Pilar Palomero, Blanca Torres, Pepe Lorente y Arantxa Ezquerro. Con su elección, el consistorio quiere rendir homenaje al talento de un sector considerado estratégico para la ciudad.

El Ayuntamiento instalará pantallas en puntos clave como la Estación del Norte, el Espacio Zity y la zona de foodtrucks para que la ciudadanía pueda seguir el pregón en directo. Como es tradición, el espectáculo concluirá con fuegos artificiales, que se repetirán el 11 de octubre en el Parque Pignatelli y el día 13 en el Parque Macanaz para poner el broche final a las fiestas.

Uno de los actos más esperados, la Ofrenda de Flores, batirá este año un nuevo récord con 1.158 grupos inscritos, un 9% más que en 2024 y más de un 40% por encima de las cifras prepandemia. El país invitado será Perú, y el Ayuntamiento ha reforzado la señalización para agilizar el paso de los oferentes por la Plaza del Pilar. La tradicional Ofrenda de Frutos también crecerá en número de participantes para despedir el último día de las fiestas.

En total, entre el 4 y el 13 de octubre, se celebrarán más de 1.000 actividades, de las cuales más de 400 están organizadas directamente por el Ayuntamiento. Participarán más de 160 grupos de música, teatro, danza y humor -un 76% aragoneses, 18% nacionales y 6% internacionales-, en una programación que llegará a todos los distritos de la ciudad.