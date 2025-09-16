Chueca permitirá que la Casa Palestina sea hijo predilecto de Zaragoza: "No me encontrarán buscando confrontación"

La iniciativa del grupo municipal Zaragoza en Común (ZEC) para otorgar a la Casa Palestina en Aragón el título de hijo predilecto de Zaragoza ha generado esta semana un intenso debate político de cara a las Fiestas del Pilar 2025. Desde su presentación el lunes, la propuesta se ha convertido en uno de los asuntos más comentados del pleno municipal.

Con los concejales de Vox dejando claro su rechazo a esta iniciativa, la pelota quedaba en el tejado del equipo de gobierno encabezado por la alcaldesa Natalia Chueca y los representantes del Partido Popular (PP). Una decisión que la regidora ya ha tomado.

Lo ha anunciado esta mañana, durante la presentación del programa de las fiestas, asegurando que, aunque considera que no es la propuesta más adecuada, sus concejales se abstendrán, lo que permitirá que la moción salga adelante.

La regidora ha señalado este acto institucional "no es ni el momento ni el lugar para plantear debates políticos ni divididr a la ciudadanía". Asimismo, ha explicado que "hay otros espacios más adecuados donde cada grupo puede expresar sus opiniones, y lo que se debe buscar es consenso".

A pesar de su desacuerdo, Chueca ha enfatizado que su prioridad es no polarizar la ciudad. "Soy la alcaldesa de todos los zaragozanos. Permitiré que la propuesta avance aunque no comparta su contenido", ha sentenciado.

Violencia internacional

En paralelo, Chueca ha hecho referencias a la "violencia" internacional reciente, incluyendo la suspensión de la última etapa de la Vuelta Ciclista a España y los ataques a civiles "en Gaza, Ucrania, Venezuela, así como los cometidos por ETA". La alcaldesa ha subrayado que en la entrega de distinciones "no aplicará vetos ni censuras" y ha criticado lo que considera un "uso político del conflicto" por parte de Pedro Sánchez.

Respecto al conflicto en Gaza, Chueca lo ha definido como "un conflicto internacional muy complicado" y ha señalado que "no puede resolverse desde Zaragoza". En este sentido, no ha dudado en calificar la situación de "guerra cruel" y ha dejado clara su postura sobre "grupos terroristas, como Hamás, que se camuflan entre civiles, agravando el sufrimiento de la población".

Estas palabras han provocado la crítica directa de Elena Tomás, portavoz de ZEC, que ha acusado a Chueca de actuar con "cobardía" y de "ponerse de perfil" ante la situación en Palestina. "Esta mañana Natalia Chueca ha evitado llamar genocidio a lo que está ocurriendo en Palestina con una actitud tibia y alejada de la realidad que hoy mismo ha puesto encima de la mesa la Organización de las Naciones Unidas, que sin lugar a dudas ha calificado lo que está ocurriendo en Gaza como un genocidio y que insta a las autoridades a actuar”, ha afirmado Tomás.

"No les preocupa la ciudadanía, ni los derechos humanos, ni acompañar el sentimiento solidario de Zaragoza. Lo único que le preocupa a Chueca es la foto para Instagram, pero la ciudad de Zaragoza está con Palestina y Zaragoza condena el genocidio aunque su alcaldesa no lo esté haciendo", ha añadido.