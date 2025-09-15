Zaragoza sube 8 euros al año el agua y la recogida de basuras: así quedan las tasas e impuestos para 2026

El Ayuntamiento de Zaragoza va a subir las tasas de recogida de residuos y del ciclo integral del agua para el próximo año de acuerdo con el IPC, un 2,8%, lo que supondrá para el bolsillo de los vecinos hasta 8,4 euros más al año.

El Gobierno de Natalia Chueca ha aprobado este lunes las nuevas ordenanzas fiscales, tal y como lo transmitió a los grupos municipales en la reunión de la pasada semana. En un hogar medio, la actualización equivale a 5,61 euros anuales en el caso de las tasas de abastecimiento y saneamiento de agua y de 2,80 euros anuales por la tasa de recogida y tratamiento de residuos.

Con esta actualización de acuerdo al IPC, se avanzaría en la sostenibilidad financiera de estas tasas municipales, tal y como establecen las normativas europea y española. En concreto, el déficit de las tasas del ciclo integral del agua se reduciría al 0,44% y el de la recogida y tratamiento de residuos al 10,42%.

Paralelamente, el Ayuntamiento va a congelar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) en el mínimo legal, el 0,4, y mantiene las ventajosas condiciones fiscales establecidas en los últimos años en la Plusvalía Municipal, Impuesto de Actividades Económicas (IAE) y en el Impuesto de Circulación e Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO).

Otra novedad es la ampliación de las bonificaciones fiscales en el IBI para locales afectados por obras en la vía pública. Esta iniciativa, que desde hace varios años está vigente para los comercios de proximidad, se extiende ahora a bares, restaurantes y cafeterías en la misma situación. Las bonificaciones oscilan entre el 25% y el 95%, en función de la duración de la obra (desde 3 hasta 12 meses).

Igualmente, el Ayuntamiento de Zaragoza aplicará una reducción del 50% en el ICIO a todas las comunidades de propietarios que, de acuerdo a la Inspección Técnica de Edificios, deban realizar reformas en sus instalaciones.

Además, el Plan Fiscal de Atracción de Inversiones, que ofrece bonificaciones en los impuestos municipales para las empresas que generan riqueza y empleo en la ciudad, introduce como novedad un límite de 500.000 euros en la bonificación del ICIO.