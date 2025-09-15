Casa Palestina en Aragón y Bomberos de Zaragoza nombrados Hijos Predilectos de la ciudad

Zaragoza ya tiene a sus cuatro Hijos Predilectos tras ser elegidos este lunes en la Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Zaragoza. Tal y como marca el reglamento, estos expedientes serán elevados al pleno municipal para su votación.

Así, las instituciones galardonadas recibirán las distinciones en un acto previo al pregón de las Fiestas del Pilar el próximo sábado 4 de octubre.

Desde el PP se ha nombrado Hijos Predilectos a los Bomberos de Zaragoza, por parte del PSOE a ‘Believe in Art’. Mientras el partido de Vox ha nombrado Hija Predilecta a Teresa González Campos (Casa Cuna). Por último, desde ZeC se ha nombrado a Casa Palestina en Aragón.

La propuesta de los Bomberos de Zaragoza responde a que desde hace más de siglo y medio hay una serie de hombres y mujeres que velan por su seguridad con una entrega que no conoce horarios ni situaciones extremas: los bomberos.

Desde el grupo municipal del PP señalan que este servicio, formado por hombres y mujeres con una profunda vocación de servicio público, es uno de los mayores orgullos de la ciudad y un referente en España. No solo representan la valentía frente a las llamas, sino también la solidaridad, la profesionalidad y la calma serena que se necesita en los momentos más difíciles.

En la memoria de los zaragozanos están tragedias en las que su papel fue fundamental, tal y como destacan el atentado del hotel Corona, el de la Casa Cuartel de la Guardia Civil, el incendio de la discoteca Flying, el de Tapicerías Bonafonte, la asistencia en el terremoto de Haití o más recientemente en la DANA de Valencia, siendo el primer cuerpo de bomberos de España en desplazarse en menos de 24 horas.

La propuesta de ‘Believe in Art’ es una asociación sin ánimo de lucro de Zaragoza que se dedica a llevar el arte a los espacios hospitalarios para humanizarlos y mejorar el bienestar emocional de los pacientes y sus familiares.

Su objetivo ha sido siempre transformar entornos fríos y clínicos en lugares más acogedores, amables y cercanos, con el fin de generar un impacto emocional positivo y reducir la ansiedad, el estrés de los enfermos y sus familiares. Desde 2013, llevan más de 150 intervenciones y su trabajo se ha extendido a otros lugares, porque su arte y labor no se quedan solo en los hospitales o centros de salud.

El año pasado su labor se desarrolló por ejemplo en los pasillos del Centro de Internamiento de Menores de Juslibol, la Biblioteca de San Juan de Mozarrifar o el Centro de Tiempo Libre El Cuco. Con Believe in Art han colaborado numerosos artistas locales, nacionales e internacionales que han llevado su arte a murales de pasillos, consultas, salas de espera o habitaciones pediátricas. Además, han querido colaborar con su proyecto numerosos voluntarios, empresas e instituciones.

La propuesta de Teresa González Campos responde a que preside desde hace 28 años la Casa Cuna Ainkaren, una asociación en defensa de la vida. Esta asociación tiene como misión la ayuda, acompañamiento y apoyo a madres embarazadas que pasan por distintas dificultades.

En la Casa Cuna Ainkaren sita en Zaragoza más de 900 madres han encontrado un refugio seguro y un programa integral que incluye alimentación, asistencia sanitaria, alojamiento, apoyo psicológico y acompañamiento personalizado. Un hogar en el que pueden vivir con sus hijos durante un tiempo, recibiendo formación y ayuda para enfrentarse al futuro. Teresa González Campos es una activa luchadora por la vida, labor a la que ha dedicado la mayor parte de su vida.

La propuesta de la Casa Palestina en Aragón busca honrar al pueblo palestino y elevar, desde el Ayuntamiento de Zaragoza, una voz que clama justicia y busca un futuro en el que el derecho a la vida, la dignidad y la libertad sea una realidad para todas las personas.

Constituida en 2008 con fines sociales, culturales, deportivos y de cooperación, bajo la denominación de “Asociación Palestino Aragonesa-Jerusalem” su objetivo es el de hacer llegar la situación del Pueblo palestino, la realidad de los palestinos y de aquellas personas que viven fuera de sus territorios, así como trabajar por la convivencia de nuestros pueblos.