Carlos Agulló, director de Avanza Zaragoza: "La empresa tiene ADN zaragozano, nuestra intención es continuar aquí"

Si hay algo que influye en el día a día de los zaragozanos es la manera de moverse por la ciudad. Los autobuses son, en la capital de Aragón, un servicio imprescindible y muy valorado por los ciudadanos. Algo que, en menos de un año, el actual director de Avanza, Carlos Agulló, ya ha podido comprobar.

No solo porque ha dedicado "toda su vida profesional a los autobuses", sino porque ha podido comprobar de primera mano la importancia que tiene este servicio en la vida de los ciudadanos: con 94.340.236 viajes realizados en el 2024.

Hace menos de un año que Agulló llegó a Zaragoza. El cambio, tal y como asegura en una entrevista a EL ESPAÑOL DE ARAGÓN, fue "intenso". Y es que fue una bienvenida que estuvo acompañada de un proceso complejo, con el comité de empresa en plenas votaciones para elegir representación y el inicio de una negociación de convenio que ha durado 20 meses.

Llegar desde Madrid para posicionarte al frente de la empresa aquí en Zaragoza, ¿cómo fue ese cambio?

Fue vertiginoso, pero también ordenado. Me encontré con un equipo muy bueno y con negociaciones ya avanzadas. Conté con el apoyo de mi predecesor, Guillermo, que me presentó a todos y me explicó los detalles internos, incluyendo a las distintas secciones sindicales. Eso hizo el aterrizaje mucho más sencillo, pese a la enorme relevancia que el transporte tiene en Zaragoza.

Esa negociación del convenio ha durado 20 meses y, por fin, acaba de concluir. ¿Cómo ha sido ese proceso?

Muy exigente. Había momentos de presión, incluso con amenazas de huelga, y sabíamos que teníamos que alcanzar un acuerdo. La responsabilidad era grande por ambas partes.

Las conversaciones fueron largas y en ocasiones repetitivas, pero teníamos claro que no podían ser discusiones estériles. Siempre buscábamos soluciones, dejando claro lo que era posible y lo que no, y centrados en un contenido concreto sobre la mesa.

Ahora que hay un preacuerdo pendiente de votar por los trabajadores este próximo 17 de septiembre, ¿cree que lo aprobarán?

Confío en que sí. Es positivo para ellos que las nuevas condiciones queden reflejadas en los pliegos. Se garantiza el poder adquisitivo, con un incremento salarial y reducción de jornada. Además, se han introducido mejoras organizativas para conductores, inspectores y personal de taller, más estabilidad para los trabajadores ambulantes, incremento de categorías en taller y vacaciones panificables para los inspectores.

¿Cuál fue el punto más difícil de la negociación?

Todos, porque lo negociábamos como un conjunto, no punto por punto. Si no cerrábamos todo, no valía de nada. Los temas económicos y la reducción de jornada fueron los más complejos para nosotros, y otros puntos en los que no podíamos encontrar acuerdo y, al final, nos hemos olvidado.

En esta negociación, ¿cree que la división de los sindicatos dentro del comité ha afectado?

En parte. Históricamente son negociaciones largas, pero hubo períodos prácticamente parados, como cuando el comité dimitió y no había con quién negociar. Eso, sumado a los plazos marcados por el Ayuntamiento de Zaragoza para incluir las condiciones en los nuevos pliegos que fue una oportunidad, jamás lo consideré como un ultimátum, ha afectado a los tiempos de negociación.

Futuro

Una vez cerrado el acuerdo y con los nuevos pliegos en marcha, ¿Avanza se presentará al concurso?

Sí, nuestra intención es clara: queremos permanecer. Avanza tiene ADN zaragozano, ya que nació de la unión de tres empresas, una de ellas el transporte urbano de Zaragoza. Habrá que analizar las condiciones, hacer una oferta y seguir el proceso, pero la intención es seguir moviendo a la gente de la ciudad.

Uno de los cambios recientes, a raíz del nuevo contrato, han sido las nuevas líneas circulares. ¿Qué balance hacen desde Avanza?

Fue un proceso largo y muy estudiado por el área de Movilidad del Ayuntamiento. Siempre nos han escuchado y hemos trabajado conjuntamente. Los datos indican que las circulares son positivas: ahora movemos más gente que antes de los cambios, aunque es cierto que algunos barrios han tenido que adaptar sus hábitos.

También se ha introducido en los pliegos una línea 'puerta a puerta' hacia hospitales. ¿Qué supone a nivel de movilidad?

Es un reto técnico, pero perfectamente posible hoy. Permite acercar el transporte a personas que lo necesitan especialmente, por ejemplo para ir a hospitales. Implica adaptación continua, pero es positivo.

Otro cambio esperado es la entrada por la puerta central en los nuevos autobuses. ¿Cómo lo valoran?

Habrá que verlo. Creo que beneficiará sobre todo a personas con carritos o movilidad reducida. Aun así, defiendo que la entrada mayoritaria sea por la puerta delantera, por control y por orden en el flujo de pasajeros. Aunque parece más rápido entrar por varias puertas, la circulación unidireccional dentro del autobús evita problemas y da tranquilidad.

Los menores de 14 años viajan ahora gratis. ¿Se ha notado un aumento de usuarios?

Sí, especialmente en la expedición de los pases. Ha tenido éxito y está animando a más familias a usar el transporte público.

Verano y calor en los buses

Este ha sido su primer verano en Zaragoza, con jornadas de calor extremo. ¿Cómo lo han afrontado?

El principal problema ha sido el confort: el aire acondicionado no daba abasto y en los eléctricos las baterías se agotaban antes. Hemos aplicado medidas como recargas de oportunidad, limpieza de sistemas de climatización y ajustes en software junto con los proveedores. Los nuevos autobuses, con más capacidad de batería, han funcionado mucho mejor.

De hecho, este año se han incorporado 40 nuevos autobuses y 3 turísticos. ¿Se nota en el servicio?

Sí, mucho. Son vehículos cómodos, seguros y eficientes. Desde el primer día han funcionado sin problemas. Además, ya preparamos la llegada de 23 nuevos autobuses para el próximo año.

A punto de cumplirse un año desde su llegada, ¿cómo resume este tiempo como director de Avanza en Aragón?

Ha sido una aventura constante. No ha habido un solo día aburrido: una constante exigencia y retos por delante, pero también muy gratificante. Ver que el equipo busca constantemente mejoras en operaciones, recursos humanos y comunicación me da mucha tranquilidad. Esa vocación de excelencia es maravillosa.

Y de cara al futuro, ¿qué mejoras les gustaría incorporar?

Todo lo que favorezca la movilidad en transporte público será positivo. El Ayuntamiento ya ha expresado su voluntad de mejorar e incrementar el servicio, y estamos seguros de que surgirán nuevas propuestas, como la línea puerta a puerta a hospitales. Conociendo su implicación, seguro que llegarán muchas más.