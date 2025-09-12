El PSOE liga el futuro de Alfonso Gómez como portavoz adjunto en Zaragoza al resultado de su expediente informativo

La bancada de la izquierda en el pleno de este miércoles, con Gómez Gámez en un extremo. E.E Zaragoza

El Partido Socialista todavía no ha tomado una decisión sobre la portavocía de Alfonso Gómez Gámez, concejal en el Ayuntamiento de Zaragoza. Según fuentes del grupo político, Lola Ranera (portavoz municipal) esperará a tener el resultado del expediente informativo antes de tomar una decisión.

Tras levantarse su suspensión cautelar a través de un burofax, el concejal es ya un militante "normal" y un miembro del Pleno "con todos los derechos". Oficialmente, sin embargo, todavía no puede volver a ejercer de portavoz adjunto aunque su intención, según pudo saber EL ESPAÑOL DE ARAGÓN, es solicitarlo pronto pues no hay ningún motivo para mantenerlo apartado "más allá de evitar la polémica".

Recapitulando un poco en el tiempo. Fue en el pasado mes de junio cuando la figura de Gómez Gámez se convirtió en centro de atención mediática. Su nombre apareció en uno de los audios vinculados a la presunta red de corrupción en torno a Koldo García, José Luis Ábalos y Santos Cerdán.

"Un tal Alfonso"

Una grabación en la que se mencionaba a "un tal Alfonso" que ejercía como concejal en Zaragoza. A raíz de ello, no solo él quedó bajo sospecha, sino también Alfonso Martínez, miembro del comité regional.

Hecho que llevó a la nueva dirección del PSOE, liderada por Pilar Alegría, a reaccionar con rapidez y abrir un expediente disciplinario a ambos para evitar que el escándalo creciera. Un proceso que se prolongó durante unas seis semanas, desde mediados de junio hasta finales de julio.

Aunque en un principio se habló de resolver el asunto de forma inmediata para frenar la ofensiva del Partido Popular en el Ayuntamiento y en las Cortes de Aragón, la falta de pruebas sólidas -solo existía una mención en un audio sin atribución de delitos- llevó a posponer cualquier decisión hasta que finalmente se levantó la suspensión cautelar.

Durante todo este tiempo, Gómez Gámez ha optado por apartarse discretamente de la primera línea: dejó de ocupar su habitual asiento junto a Lola Ranera en el pleno municipal y se trasladó al extremo opuesto de la bancada socialista. Aunque no asistió a la sesión extraordinaria solicitada por el PP (tras salir a la luz la noticia), sí estuvo presente tanto en el pleno ordinario como en el Debate sobre el Estado de la Ciudad.

Apariciones

No obstante, en sus apariciones el edil ha permanecido apartado y tranquilo. Aunque también ha tenido alguno que otro momento estelar, como esta semana en el pleno extraordinario convocado por su partido a raíz del cierre de siete Zonas Jóvenes en la ciudad.

Tras un rifirrafe entre la concejala de Políticas Sociales, Marián Orós, su compañero de bancada, Paco Galán, por referirse este a la hija menor de la edil, Gómez Gámez no pasó la oportunidad de recordar que "el señor Serrano (concejal de Urbanismo) hace un par de plenos se refirió a su hija".

Intervención ante la que la alcaldesa Natalia Chueca respondió sorprendida dándole "la bienvenida al salón de plenos", añadiendo que su grupo "ha sido bastante respetuoso con cualquier cuestión que afecta a su familia y a él personalmente".

Pero, pese a que -por pequeñas que sean- sus intervenciones o gestos con el resto del grupo puedan causar sensación. Fuentes del partido aseguran que él "no ha dejado de ser concejal" y que su decisión de apartarse de la portavocía fue para "evitar que se usara su imagen para atacar al PSOE".