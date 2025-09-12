El Ayuntamiento de Caspe (PP) aprueba su Plan Económico-Financiero con la abstención del PSOE y toda la oposición

El Ayuntamiento de Caspe ha aprobado finalmente su Plan Económico-Financiero al que quedó abocado por un incumplimiento de las reglas fiscales de 2024. Lo ha hecho con la abstención de toda la oposición, que permite así que se ingresen las subvenciones que estaban en riesgo si no hubiera salido adelante.

El equipo de gobierno de la alcaldesa Ana Jarque, del PP, ya intentó aprobar este plan el pasado mes de julio, pero entonces fue rechazado por PSOE, Somos Caspe, CHA y Vox. Posteriormente, lo volvió a intentar el 31 de julio, pero fue retirado del orden del día para intentar negociarlo con los grupos municipales.

Finalmente, y con apenas unos días de margen para recibir una importante subvención de la Diputación de Zaragoza, el Ayuntamiento ha podido aprobarlo al abstenerse toda la oposición. El PP cuenta con 6 de los 17 concejales, por lo que necesita recurrentemente el apoyo del resto de partidos para aprobar las normas.

En los días previos al pleno, y ante la necesidad de que el plan se aprobase para recibir las subvenciones, el grupo de independientes Somos Caspe intentó presionar a la alcaldesa con su voto en contra, pero finalmente fue el PSOE el que facilitó que el Ayuntamiento accediera a unas ayudas que mantienen también 37 puestos de trabajo en las escuelas taller.

Desde el PSOE, su portavoz en Caspe, Abraham Martínez, sostiene que se han abstenido por responsabilidad con los vecinos. “Estuvimos evaluando las posibilidades. No estamos para nada de acuerdo, pero los vecinos no tienen la culpa. Esperemos que sepan rentabilizar el esfuerzo que hemos hecho”, explica.

No obstante, los socialistas ya avisan de que no facilitarán las posibles subidas de impuestos que recoge este Plan Económico-Financiero. “Subirán prácticamente todos los impuestos y tasas, lo que repercutirá de forma gravosa a los vecinos. Podemos bloquearlas con las ordenanzas. Exigimos que el PP gaste menos para cumplir la estabilidad presupuestaria, que es su deber”, ha remarcado Martínez.