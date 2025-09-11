Alarma y preocupación por la aparición de ratas en un colegio de Zaragoza: "A una profesora le ha caído una a la cabeza"

Una profesora abría la puerta para recibir a un grupo de alumnos de 3 años en periodo de adaptación cuando, de repente, "una rata cayó sobre su cabeza delante de los pequeños y sus familias". Esta escena es la que han vivido los familiares de los alumnos del CEIP Josefa Amar y Borbón, en Zaragoza, esta misma semana.

La aparición de ratas, tal y como denuncia uno de los padres a este diario, lleva dándose desde el "mes de marzo" en el patio del colegio. Hecho que, asegura, se denunció desde hace tiempo al Instituto Municipal de Salud Pública. En el primer escrito que se hizo llegar a la institución, los afectados denuncian la aparición de "dos ratas grandes a la vista de alumnos y profesores".

Desde ese mismo mes, el Ayuntamiento ha puesto a cargo a una empresa para poner raticida en las arquetas de los exteriores -en sitios de difícil acceso y alejado de los menores- en un "intenso trabajo que continúa actualmente". En esa primera intervención se encontraron "rastros y posibles madrigueras dentro de uno de los pozos que hay en el patio", según señalan desde el Consistorio.

Un mes después

Pero, la cosa, no se quedó en un par de animalitos. Un mes después, el 21 de abril, se volvió a enviar una queja al Instituto en la que se señala que continuaba habiendo ratas y que una de ellas había aparecido muerta en el patio. Según relata, la problemática comenzó a finales del curso pasado, cuando se detectaron roedores en las zonas exteriores del centro. Durante el verano, incluso en plena realización de colonias escolares, "se siguieron viendo dentro del recinto y en horario lectivo".

Y, este mes de septiembre ha habido un nuevo aviso, en el que se explicita que "una rata ha caído sobre una docente desde una de las vallas del patio". Aviso, ante el que el Ayuntamiento ha vuelto a solicitar los servicios de desinfección. En esta última revisión se ha encontrado "una fuente junto a los cipreses y la puerta que, aunque está anulada, tiene el desagüe abierto que ya se ha tapado para evitar el acceso", detallan desde la plaza del Pilar.

No obstante, este último incidente ha encendido todas las alarmas en la comunidad educativa, que denuncia "la falta de soluciones pese a meses de avisos y reclama una intervención inmediata".

Una situación "insostenible"

La comunidad educativa del CEIP Josefa Amar y Borbón, en Zaragoza, ha manifestado su profunda preocupación por la presencia de ratas dentro del centro escolar, un problema que se arrastra desde hace meses y que, según denuncian, ha alcanzado un punto "inaceptable e insostenible".

"Hemos iniciado el mes con ratas paseando por las vallas del centro, sin que se haya aplicado una solución eficaz hasta la fecha", insisten desde las familias. Una preocupación que ha llegado también al personal del centro, desde donde han realizado un escrito para pedir la intervención urgente de las autoridades sanitarias.

"Solicitamos la intervención de salud pública por la presencia de ratas en el patio del colegio. Estamos ante una situación insostenible por el peligro en la integridad de todo el personal docente y por supuesto de todo el alumnado", se puede leer en el escrito.

Mientras tanto, los padres recuerdan que desde marzo vienen enviando informes alertando de la situación sin que se haya logrado "una solución definitiva". Señalan también "la falta de mantenimiento de las zonas verdes cercanas como uno de los factores que agrava la plaga".

Por su parte, desde el Ayuntamiento insisten en que se ha hecho "un gran esfuerzo" por poner fin al problema y que "se ha dado respuesta desde que se hizo la primera solicitud". Asimismo, han asegurado que este mismo jueves se volverán a revisar los cipreses, en busca de algún roedor más por la zona.