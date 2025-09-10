El "negocio redondo" e imparable con el alquiler de viviendas en Zaragoza: "La gente lo paga porque lo necesita"

El problema de la vivienda sigue siendo uno de los más presentes a nivel nacional, aunque con particularidades según cada comunidad autónoma. La escalada constante de los precios, sumada a la falta de oferta, está abriendo la puerta a nuevas fórmulas de negocio en torno al sector inmobiliario.

El alquiler tradicional ya había experimentado un fuerte repunte en los últimos años, dando grandes beneficios a los propietarios. Pero, como señala Antonio Calvo, secretario del Colegio de Administradores de Fincas de Aragón, el modelo de arrendar por habitaciones resulta todavía más rentable: “Ahora mismo el alquiler es un negocio muy rentable, pero el alquiler por habitaciones lo es aún más”.

Desde la modificación de la Ley de Vivienda en 2023, los inversores han redoblado su apuesta por esta modalidad. "La gente ha buscado otros medios de rentabilizar las viviendas tras ponerse el alquiler por las nubes y lo han visto en comprar un piso y alquilar por habitaciones", explica Antonio, quien no duda en calificarlo como “Un negocio redondo y uno de los mejores que hay en España”.

Eso sí, también advierte que este fenómeno responde a un juego con las necesidades básicas de acceso a vivienda: "La gente necesita un sitio para vivir y lo paga, pero es totalmente injusto lo que se está viendo", denuncia. Este tipo de prácticas, añade, se están extendiendo sobre todo en los barrios con rentas más bajas de Zaragoza, como Las Fuentes, Oliver y Delicias.

"Se está viendo que vienen a Zaragoza inversores de Madrid que están por toda España comprando pisos para esto", explica. De esta forma, adquieren vivienda "barata" que gira en torno a los 120 mil euros, así hacen una pequeña rehabilitación del espacio y ponen en alquiler la vivienda por habitaciones, explica Calvo.

Así, los precios que están rondando por habitación giran entre los 400 y 600 euros. A pesar de los precios por una sola habitación, la demanda provoca el lleno total: "No se quedan habitaciones vacías, todo se alquila". De esta forma, la vivienda completa llega a suponer unos ingresos para el propietario de en torno a los 1.500 euros.

Una disruptiva que choca con lo que ocurre en otras zonas como Romareda, donde se están alquilando viviendas que rondan los 900 euros al mes a un perfil muy diferente: "Otros propietarios prefieren tener a familias que generan más estabilidad".

En esta zona en específico lo que prolifera son médicos, enfermeros, profesores de universidad o trabajadores municipales ante la cercanía al campus San Francisco y al Hospital Miguel Servet de Zaragoza.

Subarrendar vivienda

Aunque este tipo de alquileres por habitaciones se está extendiendo en masa, no es la única forma de sacar tajada de la situación de la vivienda que está surgiendo. Así, muchos se están afincando a la práctica de subarrendar el piso que ellos mismos han alquilado.

A pesar de ser ilegal y que los contratos lo especifiquen "muchos propietarios prefieren no meterse en problemas y aprovecharse también de esa misma situación". De esta forma, esta práctica ilegal se está comenzando a ver de manera notoria en barrios del extrarradio de la capital.