La alcaldesa de Zaragoza volverá a China para afianzar las relaciones institucionales con el gigante asiático

Zaragoza sigue intensificando sus vínculos con el gigante asiatico. Prueba de ello es que este mes de septiembre la alcaldesa Natalia Chueca volverá a viajar a China para participar en el Exquisite City Forum, un evento internacional que tendrá lugar en la ciudad de Weihai, coorganizado por el Ayuntamiento local y la ONU.

Un viaje que se repite en solo unos meses desde su primera misión oficial. Fue el pasado mes de febrero cuando la regidora encabezó una delegación que recorrió cinco ciudades chinas (Pekín, Nanjin, Jiaxing, Haining y Shanghái) con el objetivo de fortalecer la proyección internacional de Zaragoza como ciudad de oportunidades.

En continuidad con este camino, la alcaldesa volverá a China del 20 al 24 de septiembre y contará con dos intervenciones en el foro, previstas para el domingo 21 y el lunes 22. Además, tanto la alcaldesa como el consejero de Economia Gimeno mantendrán una agenda paralela con el fin de seguir identificando oportunidades de colaboración.

Explorar intereses comunes

Una vez concluya el evento de Weihai, está previsto que la visita, el mismo lunes, se traslade a Shanghai para continuar explorando intereses comunes en el plano institucional y comercial, una ciudad donde ya han mantenido distintos contactos en su primera incursión en el mes de febrero de este año. Allí precisamente, Natalia Chueca asistirá a un foro con diferentes compañías del país asiático que forman parte de la Cámara de Comercio de Empresas de Logística Internacional y Cadena de Suministro.

Durante los días que permanezcan en China contactarán con las autoridades de Weihai, ubicada en la provincia de Shandong, una zona de alta producción petrolífera con 100 millones de habitantes, 2,9 millones en la propia ciudad sede del foro. De esta forma, se abre la puerta a una zona que maneja un PIB de más de 44 mil millones de euros y con una línea costera de casi 1.000 kilometros. Weihai se ha convertido en un modelo global de "Ciudad exquisita", concepto propuesto por el presidente Xi Jinping en 2018, además de ostentar el título de "Ciudad más Feliz de China".