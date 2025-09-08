La huelga del bus en Zaragoza se suspende hasta el jueves: Avanza y los trabajadores están "más cerca" de un acuerdo

La negociación del autobús urbano en Zaragoza se asoma al límite sin avances. La reunión celebrada este domingo entre Avanza y el comité de empresa en el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA) ha concluido de nuevo sin acuerdo, lo que aboca a la ciudad a un escenario de paros.

Eso sí, la huelga se retrasa hasta el jueves 11 de septiembre "como prueba de buena fe negociadora". Así lo han asegurado desde el comité en un comunicado nada más finalizar la reunión con la compañía.

El motivo de esta prórroga de los paros, tal y como han señalado, es porque "la perspectiva de cerrar la negociación que permita la firma del convenio está más cerca que en otras reuniones". Avanza y comité se volverán a reunir este lunes, 8 de septiembre, en el SAMA a las 9:30 horas.

El encuentro de este domingo, que ha comenzado a las 18.00, estaba marcado por dos presiones clave: el inminente inicio de la huelga y el fin del plazo fijado por el Ayuntamiento para incorporar un nuevo convenio a los pliegos de licitación del transporte urbano. Sin pacto, ambos procesos se pondrán en marcha de inmediato.

Prórroga

La prórroga concedida por el Ayuntamiento, que inicialmente era hasta el 5 de septiembre, expira este mismo domingo a medianoche. Sin preacuerdo, el lunes el grupo técnico de trabajo impulsará el trámite para redactar el informe de Intervención y sacar adelante el nuevo contrato del bus sin el nuevo convenio colectivo.

Es decir, se iniciará el proceso de licitación de los pliegos teniendo en cuenta el actual acuerdo del bus, que entre otras cosas no recogerá la deuda con el IPC correspondiente a 2024. Este es, además, uno de los puntos críticos de la negociación.

Cabe recordar en este punto que fue el propio comité de trabajadores el que le solicitó más tiempo para negociar a la concejala de Movilidad, Tatiana Gaudes. Lo hicieron a través de una carta en la que el presidente del comité, Raúl Cabeza, alertaba sobre las declaraciones de Avanza, en las que la empresa afirmaba que interrumpiría las negociaciones del convenio colectivo en cuanto se publicara el nuevo pliego.

Así, tras solicitarlo al juez, Gaudes se reunió con el comité y Avanza para acordar que, sí ambas partes aseguraban una negociación rápida, los pliegos (ya terminados, a falta de los cambios que podrían darse si se cierra un nuevo convenio) esperarían hasta el 5 de septiembre para incluir el nuevo acuerdo.

Sin embargo, pese a un calendario intenso de negociaciones durante el verano, las diferencias entre ambas partes no se han acercado. De hecho, y así lo han asegurado desde el comité en varias ocasiones, han permanecido "muy alejadas" desde el principio hasta esta misma semana.

Huelga

Al mismo tiempo, comenzarán los paros aprobados en referéndum por los trabajadores, con una diferencia mínima de 13 votos: 334 a favor frente a 321 en contra. La huelga se extenderá durante semanas y amenaza con coincidir con las fiestas del Pilar.

Los horarios de los paros serán, desde el 11 de septiembre al 3 de octubre, de 12.30 a 13.30 y de 14.30 a 15.30. Entre el 4 y el 13 de octubre se ampliarán a cuatro franjas diarias, y del 14 al 13 de octubre volverán a concentrarse en horario de mediodía.

Pese que el tiempo se ha acabado, por lo menos para incluir el nuevo convenio en los pliegos, empresa y trabajadores seguirán negociando. Y, en caso de llegar a un acuerdo, se pondría fin a la huelga.