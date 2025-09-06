Zaragoza iniciará a finales de septiembre la segunda fase de la transformación del río Huerva

El Ayuntamiento de Zaragoza pondrá en marcha en la segunda quincena de septiembre la segunda fase del proyecto de transformación del río Huerva, con el objetivo de mejorar su biodiversidad y recuperar su paisaje natural e hidromorfológico. La transición se hará de forma coordinada, de manera que la finalización de la primera fase coincida con el arranque de la siguiente.

El concejal de Urbanismo, Infraestructuras, Energía y Vivienda, Víctor Serrano, ha explicado que los trabajos arrancarán con actuaciones de bioingeniería, movimientos de tierra, creación de senderos y la futura plantación de más de 160.000 ejemplares entre árboles, arbustos y plantas, que se adaptarán al momento idóneo de siembra. Además, se habilitarán ocho parques a lo largo del trazado urbano del río: cinco de nueva creación en el primer tramo, hasta la Gran Vía, y la renovación de otros tres en el tramo final hasta su desembocadura en el Ebro.

Cambios en la pasarela

Serrano también mantuvo esta semana un encuentro con los vecinos de la calle Viva España, que habían planteado modificaciones en la pasarela peatonal que conectará con la calle Manuel Lasala. Los técnicos municipales han ajustado el diseño, desplazando unos metros la base hacia aguas arriba, una solución que ya cuenta con el visto bueno de la Confederación Hidrográfica del Ebro. La modificación ha requerido un complejo encaje geotécnico, solventado por los servicios municipales.

La segunda fase ha sido adjudicada a la UTE Construcciones MLN – Ingeniería y Técnicas Globales de Resolución Ambiental SL por 23.071.804,86 euros (IVA incluido), lo que supone una rebaja del 9 % respecto al presupuesto de licitación, fijado en más de 25,3 millones. El ahorro para las arcas municipales asciende a 2,3 millones de euros.

El proyecto cuenta con financiación de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) financiado con fondos europeos NextGenerationEU. Estas ayudas aportan cerca de 5 millones de euros, a los que se suman los hasta 20 millones comprometidos por el Gobierno de Aragón dentro de los acuerdos de la Comisión Bilateral con el Consistorio zaragozano.

Balance de la primera fase

Mientras tanto, avanzan los últimos trabajos de la primera fase, con una inversión de 8,85 millones de euros. En el primer tramo, entre el puente Blasco del Cacho y Gran Vía, se ultiman actuaciones en el tanque de tormentas y en la cuenca. En el segundo, desde Miguel Servet hasta la desembocadura, continúa la construcción del gran colector de Camino de las Torres, que ha sufrido retrasos por las olas de calor y tormentas de este verano.

Además, en este mismo tramo se ha integrado en el proyecto un hallazgo arqueológico: un paño de sillares de origen romano reutilizados en un puente del siglo XV, descubierto junto a la calle Asalto. Tras su limpieza, pasará a formar parte del paisaje fluvial como elemento patrimonial.

Serrano ha adelantado que, con los preparativos ya en marcha, a finales de septiembre las máquinas comenzarán a trabajar de manera simultánea en los dos tramos, marcando el inicio de la segunda fase de un proyecto que aspira a convertir el Huerva en un corredor verde renaturalizado e integrado en la ciudad.