Zaragoza prepara la Zona de Bajas Emisiones: ¿Cómo registrar los coches y cuándo empiezan las multas?

Un cartel de aviso de Zona de Bajas Emisiones en Zaragoza. Ayuntamiento de Zaragoza

La próxima semana entrará en vigor la tercera fase de implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Zaragoza, según el calendario previsto. Esto quiere decir que ha llegado el momento de registrar los vehículos (coches y motos) que, por diversas razones, puedan acceder a la zona delimitada en el centro de Zaragoza.

La creación de las Zonas de Bajas Emisiones responde a la Ley 7/2021 de Cambio Climático y Transición Energética, que obliga a los municipios de más de 50.000 habitantes a implantar medidas para reducir las emisiones derivadas de la movilidad. En Zaragoza, la ZBE se implementará en dos grandes ciclos.

El primero, que se encuentra ya en la tercera fase, es el que delimitará el Casco Histórico, con las calles San Vicente de Paúl, Coso, Mayoral y Echegaray y Caballero, donde ya existían desde hace años áreas con tráfico restringido. En 2030, la ZBE de Zaragoza se expandirá a una nueva área delimitada por calles como Echegaray, Coso, Paseo Pamplona, Plaza de Europa, entre otras, lo que abarcará el centro de la ciudad.

Mapa con la zona de bajas emisiones, en Zaragoza. Ayuntamiento de Zaragoza Zaragoza

La implantación comenzó hace un año con carácter únicamente informativo y sin sanciones. Sin embargo, a partir del 12 de diciembre la aplicación será plena, con sanciones económicas para los vehículos que accedan sin autorización.

Vehículos

Los vehículos con distintivo de la DGT (B, C, ECO o CERO) no necesitan registrarse y podrán circular libremente por la ZBE. En todo caso, deberán llevar la etiqueta en lugar visible (parabrisas delantero en los coches). La sede electrónica de la DGT permite consultar si un vehículo tiene derecho a etiqueta y cómo adquirirla en caso de no disponer de ella.

Deberán inscribirse aquellos vehículos sin etiqueta ambiental que necesiten acceder a la ZBE (vigente de lunes a viernes, de 8.00 a 20.00) y se encuentren en alguno de los siguientes supuestos:

Vehículos para transporte de personas con movilidad reducida (PMR) acreditados.

Vehículos vinculados a plazas de garaje dentro de la ZBE.

Vehículos asignados a locales con actividad comercial en la zona.

Vehículos con tarjeta de residente de estacionamiento regulado .

Vehículos de emergencias y servicios esenciales (sanitarios, funerarios, protección civil, bomberos, policía, limpieza, mantenimiento de alumbrado, obra pública, etc.).

Vehículos con matrícula extranjera .

Vehículos para transporte de personas enfermas (con justificación médica).

Vehículos que accedan a aparcamientos públicos o reservas de hotel con sistema de control de acceso conectado.

Vehículos de servicio singular (autoescuelas, blindados, medios de comunicación, talleres móviles, bibliotecas o tiendas ambulantes, grúas, hormigoneras, quitanieves, etc.).

Taxis adaptados .

Vehículos históricos .

Vehículos de titulares de plazas municipales de estacionamiento para residentes en la ZBE.

Además, se permitirá solicitar hasta 8 accesos puntuales al mes para vehículos sin distintivo y que no encajen en los supuestos anteriores.

El registro se puede realizar o bien telemáticamente (a través de la web municipal, con autorización inmediata) o presencialmente en el Registro General del Ayuntamiento, entregando la documentación en papel (aunque habrá que esperar la respuesta por escrito).

Además, desde este viernes, la web municipal ofrece un apartado de 'Preguntas frecuentes' con todas las casuísticas, al que se añadirán los enlaces de inscripción a partir del 11 de septiembre.

Sanciones

Las sanciones no se aplicarán hasta el 12 de diciembre. Inicialmente, la vigilancia corresponderá a la Policía Local, aunque más adelante será la empresa concesionaria del estacionamiento regulado la que gestione un sistema automatizado de cámaras lectoras de matrículas, que comprobará en tiempo real la autorización de cada vehículo.