La calle Javier Lambán: la propuesta del PSOE para honrar a un presidente "que defendió a los aragoneses"

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Zaragoza propondrá que una calle de la capital de Aragón lleve el nombre de Javier Lambán, expresidente del Gobierno de Aragón. La iniciativa será trasladada oficialmente a la alcaldesa, Natalia Chueca, en los próximos días.

La portavoz del PSOE, Lola Ranera, ha anunciado la propuesta, recordando la trayectoria política y personal de Lambán, a quien ha definido como "un presidente para todo Aragón, que defendió a los aragoneses y a los zaragozanos, que tuvo pasión por el servicio público y que trabajó siempre para mejorar la vida de los ciudadanos".

Un reconocimiento "permanente"

Ranera ha defendido que Zaragoza "debe reconocer y agradecer" el trabajo del expresidente y ha señalado que una calle en su honor es un gesto "permanente" que quedará en la historia de la ciudad. "Creemos que es importante que la alcaldesa acepte esta petición, porque Lambán representa los valores del servicio público, de la defensa de los derechos sociales y de la igualdad de oportunidades", ha apuntado.

Esta propuesta ha sido refrendada y avalada por la actual secretaria general del PSOE aragonés y ministra de Educación, Pilar Alegría, quien espera el apoyo de todos los grupos del Ayuntamiento para que una "importante calle" de Zaragoza lleve el nombre de Javier Lambán.

"Esperamos y deseamos que todos los partidos políticos que forman parte del Ayuntamiento de Zaragoza, acepten de una manera positiva y favorable que nuestra ciudad cuente lo más pronto posible con una calle con el nombre del expresidente y secretario general del Partido Socialista, Javier Lambán", ha señalado Alegría ante los medios de comunicación.