El PSOE de Caspe culpa a la alcaldesa Ana Jarque (PP) de incumplir su propio presupuesto

El PSOE de Caspe acusa a la alcaldesa, Ana Jarque (PP), de “incumplir” los presupuestos de 2024 en alrededor de 1,5 millones de euros, lo que ha llevado al equipo de gobierno a tener que aprobar un Plan Económico-Financiero que ponga en orden las cuentas municipales.

Desde el PSOE culpan directamente a Jarque por "saltarse las reglas fiscales" y, cuando ha tenido que aprobar el Plan Económico-Financiero, “apretar el acelerador” del gasto público en "caprichos".

Según denuncia el portavoz del PSOE, Abraham Martínez, ha llevado al Consistorio a recurrir a “recortes masivos” en cultura o servicios sociales y a “subidas generalizadas de impuestos” como el IBI, que afectan directamente a los vecinos.

“El Plan Económico-Financiero debía estar aprobado hace meses. Si no lo tienes aprobado, no cumples con la Cámara de Cuentas y no puedes recibir subvenciones. Ahora se han dado cuenta y quieren tener una reunión urgente”, ha subrayado Martínez.

Entre las subvenciones en riesgo, el PSOE asegura que ya se ha perdido una subvención del Gobierno de Aragón para el sistema Viogén y el día 15 debe recibirse otra de 2 millones de la Diputación de Zaragoza. “Le llevamos pidiendo celeridad desde el 13 de febrero, alertando de la peligrosidad de tener que hacer un Plan Económico-Financiero”, ha apuntado.

Todo ello pese a contar con un remanente de 13 millones de euros, que ahora, con la aplicación del Plan Económico-Financiero, no se puede tocar. La alcaldesa Ana Jarque ha remarcado que ese dinero se mantendrá y garantiza la solvencia del Ayuntamiento.