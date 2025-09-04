El PP exige medidas urgentes al Gobierno de España ante los duros recortes de Ryanair: "Es un golpe directo a Zaragoza"

Tras el revés de Ryaner en Zaragoza, el Grupo Municipal del Partido Popular en Zaragoza ha presentado una moción en el Pleno de septiembre para "exigir al Gobierno de España que rectifique las últimas decisiones del Ministerio de Transportes", que están penalizando "gravemente" la vertebración territorial y dejando a la ciudad "sin las infraestructuras de transporte que merece".

Así ha denunciado el concejal del PP Carlos Gimeno, la gestión del ministro Óscar Puente ha supuesto un "golpe directo" para Zaragoza. Ryanair ha anunciado un recorte de vuelos que deja al aeropuerto con una conectividad "muy limitada", mientras que "la retirada de material en el corredor Madrid–Zaragoza–Barcelona ha provocado un incremento del 83% en el precio de los billetes de AVLO, afectando directamente a miles de familias, estudiantes y trabajadores".

A ello se suma, según señala Gimeno, la decisión de AENA de incrementar las tasas un 6,5% a partir de 2026, pese a que la compañía cerró 2023 con beneficios históricos de 1.934 millones de euros. "El Gobierno de Sánchez castiga a Zaragoza y a la España de interior, mientras se entretiene en las redes sociales. Las familias, los estudiantes y los trabajadores pagan las consecuencias", ha subrayado Gimeno.

La moción presentada por los populares insta al Ejecutivo de Pedro Sánchez a paralizar la subida de tasas de AENA y a elaborar un plan de bonificaciones real y efectivo, fruto del diálogo con las compañías aéreas y adaptado a las necesidades de los aeropuertos regionales. Con ello, el PP busca garantizar la movilidad de los ciudadanos y proteger el desarrollo económico de los territorios más despoblados.

"El Partido Popular defenderá siempre a los territorios que el PSOE condena al aislamiento. España necesita un Gobierno que garantice la movilidad y el desarrollo económico, no que abandone a ciudades como Zaragoza", concluyen los populares.