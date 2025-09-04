Ya es oficial: "Convierte tu idea en negocio" abre el plazo de inscripción para impulsar a los emprendedores de Zaragoza

La inercia de éxito e interés de los emprendedores que ha conseguido el programa “Convierte tu idea en negocio” del Ayuntamiento de Zaragoza, permite alcanzar, en tan sólo cuatro años, su décima edición.

Esta iniciativa, que ofrece itinerarios de formación y asesoramiento a quienes presentan sus proyectos en fase de idea, ha abierto este mes su plazo de solicitudes hasta el 14 de septiembre para comenzar el desarrollo de esta edición el próximo 22 de septiembre.

Además de las 25 plazas disponibles ahora, el consistorio (a través de Zaragoza Activa) ha acogido ya 234 proyectos y 220 de ellos pudieron concluir todo el trayecto propuesto en la preparación para poner sus productos en el mercado.

Etopia, Centro de Emprendimiento, Innovación y Tecnología, aporta sus espacios para este programa gratuito que acompaña a las personas emprendedoras con cinco bloques imprescindibles para poner en marcha un negocio con bases sólidas.

Los cinco meses de formación, con más de 150 horas de formación y asesoramiento personalizado, abordan aspectos como el modelo de negocio (plan de empresa, plan estratégico, estudio de mercado, etc.), marco jurídico-legal (formas de constitución, autónomos, relaciones jurídicas, etc.), financiación y contabilidad (fijación de precios, Fiscalidad, plan económico-financiero, etc), digitalización y comunicación (branding, MK digital, redes sociales, plan de comunicación, etc.) y habilidades emprendedoras, consistentes en gestión emocional, habilidades de venta, IA para el emprendimiento, etc.

Más allá de la formación, quienes participen contarán con asesorías personalizadas, acompañamiento, acceso a una comunidad de apoyo y el ecosistema emprendedor de referencia en Zaragoza.

El plazo de inscripción está abierto en la web zaragoza.es/activa y la selección de proyectos se realizará entre el 15 y el 19 de septiembre.

Los criterios de selección pondrán el foco en la disponibilidad, la motivación y el potencial de la idea, valorando especialmente que los proyectos sean innovadores, viables, escalables, sostenibles y con impacto social.

Historia y resultados

“Convierte tu idea en un negocio” forma parte de la Ruta ZAC, el itinerario integral de emprendimiento de Zaragoza Activa, y constituye la fase inicial de acompañamiento a quienes desean desarrollar su idea desde cero.

Tras concluir la edición anterior, en la que participaron 22 profesionales del ecosistema local la estadística desveló que el 84% de los asistentes desde 2021 consiguieron un plan sólido de negocio para saltar al mercado con más garantías.

Desde su traslado el año pasado a Etopia, Zaragoza Activa dispone de más medios con el Aula ZAC, un espacio propio y acondicionado específicamente para el desarrollo de actividades emprendedoras, lo que ha favorecido la concentración, la convivencia y la comunidad entre participantes.

De hecho, este entorno, se ha reorientado durante el último año y medio para darse a conocer, abrirse a la población y a la ciudad y centrar sus esfuerzos en el impulso del autoempleo, despertar vocaciones tecnológicas y promover la innovación.

En este tiempo, más de 20.000 personas han participado en alrededor de 400 actividades de Etopia y han disfrutado de 34 nuevos espacios que se han acondicionado para optimizar este equipamiento.