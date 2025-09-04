El Español de Aragón te invita a disfrutar de la obra 'Asesinato en el Orient Express' en el Teatro Principal de Zaragoza

Una de las escenas que se representa durante la obra Teatro Principal

EL ESPAÑOL DE ARAGÓN te invita a disfrutar del musical de la obra de teatro 'Asesinato en el Orient Express' en el Teatro Principal de Zaragoza, una adaptación del libro de Agatha Christie en la que Juanjo Artero da vida al mítico detective belga Hércules Poirot.

Sumérgete en el misterio

La célebre novela de Agatha Christie llega al escenario del Principal de Zaragoza con una nueva adaptación que reúne a once intérpretes bajo la dirección de una cuidada puesta en escena.

El montaje, protagonizado por Juanjo Artero, destaca por la minuciosa caracterización de personajes, la intensidad dramática y una atmósfera cargada de suspense, ingredientes que prometen atrapar al espectador desde el primer minuto.

Ambientada en los años treinta, la trama sitúa a Hércules Poirot a bordo del legendario Orient Express, donde un asesinato irrumpe en mitad de la noche tras una tormenta que deja al tren aislado.

Con el asesino aún entre los pasajeros, el famoso detective se enfrenta a uno de los enigmas más complejos de su carrera, en un viaje escénico que combina misterio, emoción y sorpresa en cada escena.