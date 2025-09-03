Zaragoza ya tiene pregoneros para las Fiestas del Pilar 2025: Javier Macipe, Pilar Palomero y Paula Ortiz son los elegidos

A un mes de las Fiestas del Pilar, todavía era una incógnita quién sería el gran pregonero este año y cogería el relevo de los extriunfitos Juanjo y Naiara. Por fin, el misterio se ha resuelto. Zaragoza ya tiene a sus pregoneros 2025.

Este año el honor recaerá en el mundo del cine aragonés, con Javier Macipe, Pilar Palomero y Paula Ortiz, tres reconocidos directores, como los protagonistas que hablarán desde el balcón del Ayuntamiento el próximo sábado 4 de octubre.

Macipe, Palomero y Ortiz han avivado con éxito el palmarés nacional e internacional zaragozano gracias a largometrajes como 'Las Niñas', 'La Maternal', 'De Tu Ventana a la Mía', 'La Novia', 'La Vírgen Roja' y 'La Estrella Azul'. Motivo por el cual, los tres cineastas serán así los encargados de dar el pistoletazo de salida a los días grandes de la capital de Aragón, en un año en el que el arte cinematográfico ha brillado a nivel nacional. En el balcón estarán también Arantxa Ezquerro, Blanca Torres y Pepe Lorente.

El talento de Aragón

La noticia ha sido confirmada por la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, este miércoles a través de sus redes sociales. “El pregón de este año va dedicado al cine y al talento que tenemos en Aragón”, ha anunciado la regidora desde el propio balcón del Ayuntamiento en el que en un mes estarán los pregoneros.

"Un pregón en equipo para mostrar al mundo el momento dorado que está viviendo el cine aragonés", ha señalado Chueca que quiere que este acto sirva para decirle a todo el sector aragonés lo "orgullosos" que están de su trabajo.

Y, es que, en la última edición de los Goya, uno de los escenarios más relevantes en España, la representación aragonesa obtuvo 23 nominaciones. En total, tres aragoneses consiguieron un cabezón, siendo cuatro para películas de la tierra: Pepe Lorente se convirtió en el Mejor actor revelación por su papel protagonista en ‘La estrella azul’, Arantxa Ezquerro se llevó la estatuilla por Mejor diseño de vestuario en 'La virgen roja' y Javier Macipe por Mejor dirección novel con su ópera prima.

Para llegar a este momento cumbre ha sido decisivo su "espíritu de equipo" con otros profesionales locales, como las dotes interpretativas de Pepe Lorente o la maestría y el virtuosismo de en los vestuarios que aporta Arantxa Ezquerro, a lo que se suman los guiones y la dirección en sus documentales de Blanca Torres, con 'Marisol, Llámame Pepa' como último gran éxito en el circuito nacional.

De esta manera, el próximo sábado 4 de octubre, los tres realizadores se dirigirán a más de 40.000 personas en un momento que servirá también para popularizarlos entre sus conciudadanos sin una pantalla que los separe.

La Plaza del Pilar abarrotada volverá a vivir un acto de apertura de la gran celebración que ya espera la ciudad y que servirá también como homenaje y reconocimiento a los éxitos y al trabajo que todos ellos han venido realizando y que ha propiciado que esta industria valore constantemente la excelencia que aporta Zaragoza y Aragón a las obras cinematográficas actuales.