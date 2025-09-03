Ilusión y ganas en el primer día del curso universitario en Zaragoza: "Es un momento de reencuentros"

Septiembre es sinónimo de inicio, de vuelta a la rutina y de nuevas etapas. Así ha sido este miércoles 3 de septiembre para 27.000 estudiantes aragoneses, quienes han comenzado sus clases en la Universidad de Zaragoza. Más de 6.000 de ellos (6.150) lo hacían con mucha más ilusión y ganas que nadie, pues pisaban el centro por primera vez para empezar una de las etapas más bonitas de sus vidas.

Así pues, la consejera de Universidades del Gobierno de Aragón, Claudia Pérez Forníes, junto a la rectora de la Universidad de Zaragoza, Rosa Bolea, y a la decana de la Facultad de Economía, Ana Yetano, ha visitado esta facultad para dar la bienvenida a todos los alumnos y poner en valor la institución.

“Hoy es día de reencuentros de todos esos alumnos que vienen a encontrarse con sus compañeros, con sus profesores, con sus aulas", ha señalado Pérez Forníes al comenzar su intervención.

Además, recordaba que la Universidad de Zaragoza ocupa el puesto 590 del reciente ránking de Shanghái, un "excelente puesto", teniendo en cuenta que hay 25.000 universidades. "Seguiremos trabajando para seguir ascendiendo, poniendo dotaciones económicas para plazas y para nuevos grados. No solamente hablamos de cantidad, sino también de calidad", ha añadido.

Igualmente, la consejera ha manifestado que en los dos años de legislatura, han conseguido ampliar las plazas tecnológicas y sanitarias en 257 plazas: "Este año se han creado 107 plazas de nuevo ingreso en grados STEAM de alta demanda social y laboral. En torno al 37% de las plazas son tecnológicas y biosanitarias".

Más de un 90% cubierto

La Universidad de Zaragoza oferta para el curso 2025-2026 un total de 6.803 plazas de nuevo ingreso, lo que significa que más del 90% de las plazas están ya cubiertas. La rectora de la Universidad de Zaragoza, Rosa Bolea, ha señalado con la "emoción" de su primer curso que "en estos momentos hay 60 matrículas más que el curso pasado por estas fechas.

Por tanto, "es muy probable que se cubra el 95% de matrículas de nuevo ingreso al concluir el último llamamiento, el del 15 de septiembre".

Esto indica, según la rectora, que la Universidad de Zaragoza sigue siendo "una universidad atractiva para los estudiantes aragoneses y para los estudiantes de todo el Valle del Ebro y de otros puntos de la península".

En ese sentido, la institución recibe este curso 607 alumnos de Erasmus, a los que se suman aquellos de otras movilidades del extranjero. En total, hay unos 700 alumnos internacionales. No obstante, son más aquellos que desde la Universidad de Zaragoza se van fuera: 1.340.

Por su parte, la consejera Claudia Pérez Forniés ha animado a los estudiantes a aprender y desarrollarse personal y profesionalmente en esta etapa tan importante de sus vidas y ha destacado "el esfuerzo del Gobierno de Aragón, siempre de la mano de la Universidad, para que la institución siga creciendo en plazas, grados y en calidad educativa".

Nuevos universitarios

Para los 6.105 estudiantes que se incorporan por primera vez a la universidad se han preparado distintos actos de bienvenida entre el 1 y el 3 de septiembre en los que se les ofrece información sobre normativa de exámenes, realización de prácticas, programas de movilidad nacional e internacional, horarios de las bibliotecas, colegios mayores, actividades culturales, así como los distintos servicios de la universidad como el de Actividades Deportivas o Lenguas Modernas.

Estas jornadas sirven para explicar el funcionamiento general del centro, calendario, horarios, Programa de Orientación Universitaria-programa Tutor y Mentor (POUZ) al estudiantado de primero. Al final de la jornada, en varias facultades se realiza una visita a las instalaciones.

Entre las titulaciones de grado, la principal novedad es la actualización de los planes de estudio de Geografía, Territorio y Medio Ambiente y de Gestión de Información y Contenidos Digitales, adaptándolos a las nuevas demandas del mercado laboral y haciéndolos más atractivos. También es el caso del Grado de Marketing, más enfocado a lo digital.

Además, Rosa Bolea ha subrayado que se han abierto algunas plazas virtuales en el campus de Teruel en el Grado de Ingeniería Electrónica.

Sobre el futuro Grado de Medicina en Teruel, la consejera Claudia Pérez Forniés ha asegurado que están "trabajando intensamente" para hacerlo posible en el curso 26-27. No obstante, aún no es posible concretar el número de plazas que este ofertará.