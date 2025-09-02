Zaragoza estrena un nuevo carril bici: unirá dos barrios históricos de la ciudad con 1,4 kilómetros de recorrido

El nuevo trazado de carril bici en el barrio de la Almozara en Zaragoza ya está listo. De hecho, este mismo lunes se ha inaugurado los 1,4 kilómetros que unen la plaza Europa con la avenida de Navarra. La inversión de este tramo alcanza los 440.646 euros.

El nuevo carril tiene carácter bidireccional, una anchura de entre 2,5 y 3 metros, está segregado del tráfico rodado con 45 centímetros de separación y delimitado por armadillos negros y blancos. La conexión con Delicias se produce en la Avenida Soria y discurre por las calles Fray José Casanova, Puerta Sancho y la Avenida Pablo Gargallo, para desembocar en la Plaza Europa.

Además, el tramo de Pablo Gargallo incorpora un espacio peatonal segregado del tráfico, marcado con pintura en el suelo, para facilitar el acceso a los vehículos estacionados, permitiendo así una mejor convivencia entre el coche y la bicicleta.

Esta actuación ha sido coordinada por el Consorcio de Transportes y financiada por los Fondos Europeos, gestionados por el Gobierno de Aragón dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia NextGeneration. "Este nuevo carril es un hito más dentro del conjunto de actuaciones en Zaragoza que buscan convertir la ciudad en una área metropolitana de bajas emisiones", ha asegurado el director general de Transportes del Gobierno de Aragón, David Sánchez.

Así, y tal como lo ha explicado la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, esta vía ciclista se une "a los 160 kilómetros de carril segregado y a los 60 de ciclorodaje con los que ya cuenta la ciudad". Un trabajo que busca construir en la ciudad una red de carreteras para las bicicletas por todos los distritos que conviertan este tipo de movilidad en "una realidad".

La red en Zaragoza

Esta infraestructura se suma a las ya realizadas, también con cargo a los fondos europeos recibidos por el Gobierno de Aragón, en el marco del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia de los fondos NextGeneration de la UE. Entre las obras urbanas gestionadas por el Consorcio de Transportes se encuentran los nuevos carriles bici de Pedro III, Fray José Casanova o la Avenida Pablo Picasso.

En esta línea de actuaciones, la alcaldesa ha recordado que también se puso en servicio esta primavera el carril bici de la calle Puebla de Híjar, que une los carriles bici de Ronda Hispanidad y Miguel Servet, mejorando la conectividad de la red y facilitando el acceso al entorno del Príncipe Felipe y de la facultad de Veterinaria.

Además de este carril bici, también está próximo a su apertura el primer tramo del carril bici entre Zaragoza y Utebo, en el barrio de Miralbueno. En concreto, se está trabajando en la conexión de este carril con la N-125 (antigua carretera del Aeropuerto), a la altura de la calle de Los Lagos de Llosás.

La inversión realizada en los últimos años en carriles bici en Zaragoza, tanto en su núcleo urbano como en sus conexiones con barrios rurales, se acerca a los 3 millones de euros.

Mantenimiento

La regidora ha explicado que, en este plan de convertir la capital de Aragón "en una ciudad más amable con sus ciudadanos y el medioambiente", no solo pasa por la construcción de estas vías, sino también por su mantenimiento. Es por eso que el Gobierno municipal ha sacado a licitación el contrato de corrección, mejora y mantenimiento de la red ciclista de la ciudad.

Este, tal y como ha señalado Chueca, tendrá una duración de 4 años prorrogable a uno más, con un presupuesto base de licitación de casi un millón de euros. En concreto, 960.000 euros IVA incluido.

"El objetivo es garantizar el correcto estado de las diferentes vías ciclables (tanto para bicicletas como para VMP) en toda la ciudad", ha confirmado. Entre sus cometidos estará detectar anomalías, como baches en la calzada, separadores que se hayan roto, raíces de arbolado que puedan afectar al asfalto del carril, etcétera, así como analizar las circunstancias propias de algunos puntos para, con pequeños retoques, mejorar la seguridad vial de su trazado o de sus conexiones.