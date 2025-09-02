Uno de los solares más cotizados de Zaragoza inicia su gran transformación: albergará 'chill out', gimnasio y lavandería

Un operario, este lunes en el solar del Actur, en Zaragoza. E. E.

Las máquinas trabajan ya a pleno rendimiento para convertir el gigantesco solar ubicado junto a la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión (CARTV), uno de los más cotizados de Zaragoza, en 219 nuevos pisos de alquiler asequible con lavandería, gimnasio y 'chill out'.

Según ha podido saber EL ESPAÑOL DE ARAGÓN, la firma del replanteo y el inicio de obras se produjo este pasado 25 de agosto, y la previsión es que los trabajos estén acabados en el primer semestre de 2027.

Estos serán los primeros pisos que se construyan en la capital aragonesa bajo el nuevo modelo impulsado por el Gobierno de Aragón, con el que el equipo de Jorge Azcón espera contribuir a paliar la falta de vivienda en la ciudad.

El resultado serán 219 nuevas viviendas de alquiler asequible en el Actur, uno de los barrios que más han disparado sus precios en el último año por la escasa oferta y la pujanza del alquiler, que ha alcanzado cifras desorbitadas por su proximidad al CPS.

Tanto es así que en los grandes portales de referencia apenas hay 35 viviendas a la venta en estos momentos, estando la mayoría -sobre todo las más cercanas al centro comercial Grancasa- por encima de los 250.000 euros.

Los operarios empezaron a preparar el terreno, de cerca de 4.000 metros cuadrados, el pasado mes de febrero. Entonces, se centraron en hacer catas dentro del solar, que hasta ahora ha permanecido completamente vallado, y limpiarlo de arriba a abajo.

Esto, no obstante, tuvo solo un efecto temporal, ya que la maleza ha vuelto a brotar en estos seis meses, lo que ha obligado a volver a actuar en este mismo sentido.

Este lunes, el movimiento de coches y operarios, las excavadoras, las zanjas y los montones de tierra del solar evidenciaban el ritmo que se va a imprimir a los trabajos en los próximos meses.

Las obras corren a cargo de las promotoras aragonesas Brial e Izasa, que se encargarán de su construcción y de explotar los pisos por un periodo de 75 años.

Según el calendario que maneja el Ejecutivo autonómico, las llaves se entregarán en menos de dos años.

Estas promociones -Brial e Izasa también se encargarán de la de Valdespartera- incluirán climatización centralizada regulable desde el teléfono móvil y videoporteros digitales. Además, se recurrirá a la construcción industrializada para acortar tiempos.

Estos 219 pisos del Actur se enmarcan dentro del Lote 1 de Zaragoza y destacan por su excepcional ubicación -tienen una parada del tranvía justo enfrente- y por contar con una amplia red de servicios, desde colegios a gimnasios, tiendas y centro comercial, a apenas unos metros. También tienen a apenas cinco paradas el CPS.

Las viviendas tendrán principalmente de una a dos habitaciones y estarán destinadas a personas de entre 18 y 39 años. Los beneficiarios optarán a ayudas que les permitirán pagar del 20% al 40% del alquiler.

Para poder acogerse al programa habrá que cumplir varios requisitos, desde llevar al menos dos años empadronado en Zaragoza a tener unos ingresos individuales de entre 1.500 y 3.300 euros al mes. El objetivo: que ninguno tenga que dedicar más del 30% de su sueldo a la cuota.

Por ello, los precios irán desde los 315 euros hasta los 491 en función del tipo de piso y sus metros cuadrados y de los ingresos del inquilino.