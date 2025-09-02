El PSOE pide paralizar el "desmantelamiento" de las zonas jóvenes en Zaragoza un Pleno Extraordinario

La polémica del cierre de siete Zonas Jóvenes ha vuelto a resonar este martes en el Ayuntamiento de Zaragoza. La portavoz socialista, Lola Ranera, ha anunciado que el Grupo Municipal del PSOE va a solicitar la convocatoria de un Pleno Extraordinario, en el que pedirá que el Gobierno de Natalia Chueca paralice el "desmantelamiento" de las Casas de Juventud y Piee (Proyecto de Integración de Espacios Escolares) de Zaragoza.

En las próximas semanas, está prevista la clausura de las Zonas Jóvenes de Miralbueno, Casablanca, Parque Goya, Arrabal, La Jota, Valdefierro y Santa Isabel. Así lo anunciaron durante el mes de agosto la concejala de Políticas Sociales, Marián Orós, y la concejal de Juventud, Ruth Bravo, durante una rueda de prensa en la que explicaron la nueva estrategia de Juventud que pretende llevar a cabo el Consistorio.

El plan, según explicaron, busca impulsar un nuevo modelo siguiendo la Estrategia Joven 2030 aprobada en el anterior mandato. Así, el objetivo es fomentar la participación de los jóvenes y ofrecerles una programación "atractiva, acorde con sus inquietudes y con las necesidades del siglo XXI".

Y, con este propósito, se rediseñarán las actividades con un cambio en la organización del trabajo y en la ubicación, para "poder adaptarse a este nuevo modelo y reprogramar las actividades municipales". Es decir, los usuarios de estas siete Zonas Jóvenes serán reubicados a los centros del Tunel y la Harinera.

"Escuche a los jóvenes"

Una decisión que ha hecho saltar la alarma entre los jóvenes, las asociaciones y la oposición política de Zaragoza. La portavoz socialista, que ha visitado esta mañana la Zona Joven de Miralbueno acompañada por el concejal socialista Paco Galán, ha recordado que el curso pasado el Gobierno de Natalia Chueca "ya cerró la zona joven El Túnel de Oliver y, ahora, pretende no solo cerrar otras siete casas de juventud más, sino también reducir el número de horas de los Piee".

Ranera ha hecho hincapié en que Zaragoza siempre fue referente en políticas de juventud, con "espacios de libertad, relación y de participación donde los jóvenes se organizan". Por ello, ha considerado "imprescindible" que Natalia Chueca "escuche a los jóvenes para que conozca de primera mano lo que necesitan para seguir creciendo como personas". "Por ello es tan importante la celebración de este Pleno extraordinario y que los jóvenes, las familias y los usuarios vengan a explicarse, para que Zaragoza siga siendo referente en materia de juventud", ha concluido.