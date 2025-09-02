Empieza el montaje del Espacio Zity: el mayor recinto de las Fiestas calienta motores para el Pilar 2025

Todavía queda un mes para que empiecen las Fiestas del Pilar, pero los puntos con mayor afluencia durante los días grandes de Zaragoza ya comienzan con los preparativos. Como el Espacio Zity, en Valdespartera, donde este lunes ya se han colocado las primeras vallas.

Poco a poco, el espacio que albergará los conciertos de grandes artistas del momento como Melendi, Duki, Rels B o Cruz Cafune, se irá convirtiendo en uno de los epicentros musicales de las Fiestas. Aunque todavía quedan muchos pasos por delante, como el montaje de los escenarios y sus carpas que se dará durante las próximas semanas.

Lo que se conoce hasta ahora son algunos de los cantantes principales (todavía quedan varias estrellas por confirmar), que pondrán a punto la fiesta en Valdespartera. Los conciertos arrancarán el 3 de octubre, con la actuación de Rels B, además de la posterior fiesta Bresh en el recinto.

Artistas confirmados

El sábado, 4 de octubre, será el turno de Melendi, artista que vuelve a repetir otro año más en las Fiestas del Pilar. Una noche que dará paso al techno con la sesión Alma Bakala del DJ oscense Andrés Campo (que se enfrentará a una versión anterior de su música, Kuki).

Un ritmo que bajará un poco el tono para dar paso al domingo con el cantante Manuel Carrasco para presentar su tour 'Salvaje'. El lunes será el turno de De La Rose y Cruz Cafune, y el martes saldrá al escenario el artista argentino nominado al Latin GRAMMY y pionero del movimiento rap y trap, Duki.

Morad y Perro Negro saldrán al escenario de Espacio Zity el jueves 9 de octubre. El viernes 10 será de JC Reyes y del rey del electrolatino, Juan Magán.

El sábado 11 son varios los artistas ya confirmados, como Mikel Izal, Miss Cafeina o Rialto. Para la última noche, por el momento solo se conoce que el movimiento internacional Blackworks, referente mundial del techno y hard-techno, cerrará esta edición de Espacio Zity.

Estafa de venta de abonos

Aunque a la hora de comprar los bonos para ver a una, o varias, de estas estrellas musicales hay que tener mucho cuidado. La Guardia Civil ha detectado una estafa, con hasta 50 personas afectadas, en la venta de entradas para el acceso al Espacio Zity a través de una conocida red social.

La investigación, efectuada desde principios de agosto, ha permitido determinar que la estafa consiste en publicitar venta de abonos de acceso al recinto en la citada red social, de forma que los interesados se ponen en contacto a través de mensaje privado con el perfil que los ofrece. Posteriormente, mediante otra plataforma de mensajería instantánea conciertan el importe del abono y la forma de pago a través de bizum.

Una vez efectuada la compra, la víctima recibe un documento pdf, similar al de la entrada real, pero con un código QR que resulta ser falso. Las entradas vendidas a través de esta red social se ofertaban por un valor de entre 110 a 250 euros.

Desde la Guardia Civil, mientras continúan investigando el caso, insisten en que las compras de entradas a eventos se efectúen por los canales oficiales de la organización de los mismos. Asimismo, recomiendan no realizar ninguna compra publicitada por perfiles personales de estas conocidas redes sociales, puesto que puede tratarse de una estafa.

En caso de haber adquirido alguno de los abonos mediante el trámite descrito, desde el cuerpo aconsejan verificar el código QR que, al ser falso le redirecciona a una página web inexistente o errónea, así como ponerlo en conocimiento de la Guardia Civil.