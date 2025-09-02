El boom de la Lotería de Navidad durante el verano en Zaragoza: "Los turistas compran un décimo como souvenir"

El sorteo de la Lotería de Navidad es uno de los días más señalados para la mayoría de hogares españoles. Una fecha en la que se une la ilusión, la esperanza y el compartir con los seres queridos y cuando los sueños se pueden cumplir, aunque solo unos pocos sean los afortunados.

Tan valiosa es en nuestro país la Lotería de Navidad que, pese a que se celebre a finales de diciembre, el día 22, la venta de décimos comienza meses antes. Es en julio cuando las administraciones reciben los números y se comienzan a ofrecer al público para aprovechar el verano, que es un período muy importante en la campaña.

De hecho, Alejandro Aznar, dueño de la administración Lotería del Rosario en Zaragoza, confiesa que le ha sorprendido lo bien que ha ido este año la venta en verano, principalmente por la cantidad de asociaciones sociales y culturales o comisiones de fiestas que se han adelantado solicitando sus décimos.

“En este momento, nosotros hemos liquidado el 40% o casi el 50% del sorteo en reservas, que se tienen que convertir luego estos meses en ventas reales”, asegura el lotero.

Factor turístico

No obstante, más allá de estos colectivos, la venta de verano está enfocada al turismo. “Hace unos años se mandaban décimos a la costa. Luego la gente de interior decíamos que aquí también había turismo y ahora ya se ha normalizado que la primera semana de julio se reciba la lotería. La gente viene, se compra la cinta de la Virgen del Pilar y algún décimo como souvenir”, explica Alejandro Aznar.

Zaragoza es una ciudad que cada vez recibe más turismo, nacional e internacional, pero, en este caso, el 99% de los compradores son turistas españoles: “Recibimos mucho turista francés, pero es raro que te compre un décimo de lotería de Navidad. El turista extranjero, sobre todo el europeo, si juega a algo, es al Euromillón, que existe en su país”. En esa línea, Alejandro confiesa que lleva “el bolsillo lleno” de décimos de otras ciudades de España.

Además, cuando alguien compra un décimo como recuerdo, suele coger también para familiares y amigos. “Cuando compras lotería entre semana, te compras un décimo para ti. En el caso de Navidad, tú compras un décimo que normalmente vas a compartir”, afirma Alejandro Aznar, resaltando la esencia especial de este sorteo.

Tiempos de campaña

Igualmente, desde Lotería del Rosario, tienen muy marcados los tiempos de venta de cada tipo de público: “Inicialmente, los meses de julio y agosto eran muy de turistas y de asociaciones o comisiones de fiestas de pueblos, que querían tener la lotería para sus fiestas patronales. A partir de septiembre vienen los clubes deportivos, las asociaciones culturales y alguna empresa. El final de campaña ya es a mitad de noviembre, cuando sale el anuncio y empieza la venta masiva a particulares”.

Sin embargo, Aznar reconoce que estos períodos se están adelantando y considera que, en su caso, se debe a la utilización de las redes y de las nuevas plataformas de venta digital.

Foto de archivo de Lotería del Rosario. E.E.

Además, otro factor que influye en esa “prisa”, es la búsqueda de números concretos, pues mucha gente se anticipa para no quedarse sin su combinación. “Todos los días tenemos que hacer cuatro o cinco envíos de números que nosotros hemos recibido, porque se quieren en Cáceres o Sevilla”, asegura.

Expectativas máximas

Por otro lado, Alejandro Aznar señala que las expectativas para el sorteo de este 2025 son las mismas de cada año, las “máximas”. “Estamos ya en el ranking nacional, dentro de las 20 mejores de España. Tenemos una cantidad de números importante y estamos cerca de un 25% de probabilidades de dar uno de los gordos. Una de cada cuatro bolas del bombo es nuestra, es muchísimo”, justificaba.

Incluso, recordaba que en las últimas cuatro Navidades, Lotería del Rosario ha dado premios, una de ellas, con dos gordos. Una alegría que esperan volver a repetir.