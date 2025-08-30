Las calles y los hoteles de Zaragoza se animan con La Vuelta a España: "Tiene una repercusión tremenda"

Día especial, bonito y emocionante el que les espera a muchos zaragozanos este sábado. Por fin ha llegado el día que los amantes del ciclismo en la capital aragonesa esperaban desde que se anunciaron las etapas de La Vuelta a España 2025 allá por diciembre. Fue entonces cuando se dio a conocer que la ronda ciclista volvía a Zaragoza dos años después con un recorrido más amplio y un final de etapa (la octava) de nuevo en el centro.

Así pues, este sábado 30 de agosto estaba marcado en las agendas de muchos. No solo zaragozanos, sino de vecinos de localidades próximas o incluso de turistas. Y es que no todos los días se puede vivir en vivo y en directo un evento con la magnitud de La Vuelta Ciclista a España.

La prueba tiene un atractivo como pocos y durante todo el día movilizará a la ciudad, tanto por las afecciones al tráfico y al transporte público, como por la cantidad de personas que se desplazarán a ver a los corredores en diferentes puntos del recorrido, y por supuesto, en la meta en el paseo María Agustín-Puerta del Carmen.

Las calles se llenarán y para la hostelería de la zona es un plus importante. En ese sentido, muchos comerciantes del entorno del paseo María Agustín confesaron que para este sábado iban a tener “toda la plantilla trabajando” y que era “muy positivo”.

Además, el presidente de Horeca Zaragoza, Fernando Martín, reconoce que “la hostelería gana siempre que la gente está en la calle, porque consume en bares y restaurantes”.

“Durante todo ese día la gente va a estar viendo los montajes y luego la carrera en sí. Este año, con el recorrido por toda la ciudad, la gente se puede concentrar alrededor de toda Zaragoza”, añade.

Así pues, para el presidente la apuesta del Ayuntamiento por estos eventos es muy positiva y relevante para el sector en todos los aspectos. A su juicio, los beneficios superan por mucho los prejuicios que puedan ocasionarse a los vecinos.

Muchas calles se cortarán al tráfico durante toda la jornada. E.E.

Ocupación hotelera

No obstante, Fernando Martín confiesa que en la ocupación hotelera, La Vuelta no tiene una incidencia muy destacada.

“No es que venga mucha gente de fuera, pero las 3.000 personas de la caravana, el equipo de montaje los medios y toda la gente que va alrededor de estas, nos ayuda. Tiene una buena incidencia en el alojamiento en Zaragoza”, justifica.

“Se genera mucho más, pero hay que tener en cuenta que Zaragoza tiene 10.000 plazas y vienen 3.000 personas. Es una incidencia positiva, pero no es como el día del Pilar u otras fechas señaladas en las que se llenan todos los hoteles”, asegura el presidente de la asociación.

Impacto económico y mediático

Por otro lado, más allá de la afluencia de gente en las calles, hoteles o bares, Zaragoza se convierte este sábado en el epicentro del ciclismo mundial con una proyección incalculable.

El circuito de 32 kilómetros supondrá una presencia televisiva en directo de unos 40 minutos, en los que la imagen de la ciudad y de sus atractivos turísticos se proyectarán en 190 países. La media de audiencia es de 1 millón de espectadores en cada etapa y mil periodistas acreditados cubren La Vuelta para 305 medios de comunicación de 30 nacionalidades.

Por tanto, según cifras del Ayuntamiento de Zaragoza, la llegada de La Vuelta genera un impacto económico superior a 300.000 euros.

Todo ello lo valoraba Fernando Martín, presidente de Horeca: “Es una repercusión tremenda de cara al futuro siempre y cuando se pueda mantener. Yo creo que es muy importante que este tipo de eventos sean recurrentes y que todos los años se cuente con una etapa de La Vuelta en Zaragoza. Si es recurrente, la gente ya lo prevé con tiempo y puede venir el fin de semana”.

Mapa del recorrido en Zaragoza. Ayuntamiento de Zaragoza

La Vuelta en Aragón

Sin embargo, Zaragoza no es la única localidad de Aragón que disfruta este fin de semana de La Vuelta a España. La etapa 7 ya tuvo recorrido por tierras aragonesas, concluyendo en Cerler este viernes 29 con el gran triunfo del español Juan Ayuso, mientras que el inicio de la octava está previsto en Monzón a las 13.40.

Desde allí, los ciclistas se dirigirán a Huesca, entrando por el Paseo Ramón y Cajal y continuando por avenida de los Danzantes, calle Obispo Pintado, plaza Santa Clara, calle Cabestany, calle Zaragoza, plaza de Navarra, calle Alcoraz y avenida Martínez de Velasco, para salir de la ciudad en dirección a la rotonda del IES Pirámide (N-330).

Desde allí, emprenden camino hacia Zaragoza, tomando el desvío para entrar por Peñaflor y Montaña y recorrer las calles de la ciudad hasta llegar a la meta en Paseo María Agustín, previsto entre las 17.15 y las 17.45.