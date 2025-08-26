La Nueva Romareda comienza los trabajos de retirada y derribo de las cuatro torres de iluminación del antiguo estadio

La Sociedad La Nueva Romareda SL inicia hoy, y durante un periodo estimado de dos semanas, el proceso de retirada y derribo de las cuatro torres de iluminación del antiguo estadio municipal. Estas estructuras, de 55 metros de altura (45 metros de torre azul y 10 metros de parrilla blanca), son el último elemento que sigue en pie y un icono visual identificativo del antiguo equipamiento.

Para su desmontaje se requiere el uso de una grúa autopropulsada, que sujeta y descarga las piezas cortadas, y una plataforma elevadora con cesta, de hasta 90 metros de altura, donde los operarios trabajan y realizan los cortes de las torres. Este camión equipado con cesta ha tenido que ser trasladado mediante transporte especial desde Galicia, dado que en España no existe mucha maquinaria de estas características y tamaño.

Se estima que este martes se comience con el proceso de desmontaje de la torre de iluminación noroeste, en la esquina del paseo de Isabel La Católica frente a los Porches del Audiorama; y en días posteriores se proceda con la retirada de las torres noroeste y suroeste, cercanas a la plaza Eduardo Ibarra; dejando en último lugar el derribo de la estructura de la esquina sureste, en la calle Jerusalén con el paseo de Isabel La Católica.

La planificación podrá variar o adaptarse conforme se inicien los trabajos según los criterios técnicos que vayan marcándose, dado que el proceso es complejo y requiere de un seguimiento constante. Asimismo, el trabajo en altura exige que se den las condiciones meteorológicas óptimas (ni grandes precipitaciones ni fuertes vientos) para el trabajo de los operarios con garantías de seguridad.

En primer lugar, se retirará la parrilla blanca de unos 10 metros de altura, donde se ubicaban los focos, junto a unos pocos metros de la reconocida columna azul. Los técnicos cortarán la estructura y la grúa autopropulsada, donde se habrá sujetado previamente la pieza, descenderá el elemento hasta el suelo.

Después, se retirará otro tramo de unos 20 metros de la torre con el mismo sistema. Y, en última instancia, los 20 metros más cercanos al suelo serán demolidos directamente en cota cero con grandes máquinas que irán cizallando el material.

Todos los elementos serán remitidos a un centro de valorización para ser reutilizados y reciclados a través de fundiciones, dado que el material principal de las torres es el metal. Esta práctica está dentro de las acciones que han hecho al proyecto de La Nueva Romareda obtener el sello BREEAM ES. Una de las principales ventajas asociadas a este tipo de certificaciones es la reducción de los costes operacionales y de mantenimiento a largo plazo, así como la gestión responsable del proceso constructivo.

En esta línea, cabe destacar que en la primera fase de las obras, unas 11.700 toneladas, más del 95% de los residuos generados, se han podido valorizar.